AK Parti İzmir'in ‘10 Kasım' filmi, 10 milyon izleyiciye ulaştı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde hazırladığı film, büyük ilgi görerek yaklaşık 10 milyon izleyiciye ulaştı.

Sosyal medyadaki resmi hesaplardan paylaşılan film, kısa sürede hızla yayılırken, Twitter'da “Atatürk Hepimizin” etiketiyle (hashtag) saatlerce ülke gündeminde kaldı. Farklı siyasi görüşlerden vatandaşların da paylaşımlarıyla destek oldukları filmle ilgili, binlerce tweet atıldı. Yaklaşık 1 aylık çalışma sonunda hazırlanan film, Facebook ve Instagram'ın yanı sıra İzmir'deki 79 sinema salonunda da izleyiciyle buluştu. Tüm çekimleri İzmir'de yapılan film, birçok sosyal medya fenomeni ve binlerce takipçisi olan sayfalarda da paylaşıldı. Ulusal ve yerel gazetelerde geniş yer bulan film, televizyon kanallarının ana haber bültenlerine çıktı. Filmle ilgili pek çok kanalda reklam da döndü.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, 10 Kasım öncesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hayata geçirdiği filmle gündem oluşturmuştu. 1933 yılında Hüsnü Kazım Özler tarafından Uşak'ta çekilen ve Cumhuriyet'in ne kadar zor şartlarda kazanıldığını gösteren fotoğrafın canlandırıldığı film, dikkat çeken çalışmalar arasındaki yerini almıştı.

“Atatürk'ün hedeflerini unutmuyoruz”

10 Kasım için hazırlanan filmin çok beğenildiğini ve herkesi etkilediğini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “Bize, Cumhuriyet'i ve bu güzel vatanı armağan eden Atatürk'ü sadece 10 Kasım'da değil, her zaman saygıyla anıyoruz. Onun ideallerini, hedeflerini ve Türk milletine çizdiği ufku unutmuyoruz. İzmir, Atatürk için her zaman özel bir kent olmuştur. Bu kentte birçok anı biriktirmiş, Kurtuluş mücadelesinde de yine İzmir'de büyük başarılar kazanmıştır. Biz de bu sene, çok sevdiği İzmir'den Atatürk'e seslenmek istedik ve böyle bir film hazırladık. Aldığımız olumlu dönüşler bizi mutlu etti. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde, Atatürk'ün hedeflediği gibi gelecek nesillere güçlü ve modern bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

10 Kasım filmi nasıl hazırladı?

Gönüllü vatandaşların rol aldığı filmin çekimleri İzmir'in Alsancak, Konak, Bayraklı, Kadifekale ve Asansör bölgesi gibi sembol noktalarında gerçekleştirildi. Simülasyon ile İzmir'deki yüksek katlı binalar Atatürk resmi ve Türk bayrağı ile kaplanırken, Atatürk'ün silüeti de denize yansıtıldı. Ayrıca filmde, “Sana, bize emanet ettiğin Zübeyde Hanım'ın kentinden söz veriyoruz” sözlerine yer verilerek, Cumhuriyet ve demokrasiye sonsuza kadar sahip çıkılacağı vurgusu yapıldı.