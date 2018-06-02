AK Parti, Karşıyaka Çarşı’yı “İzmir Marşı” ile inletti

Başkan Şengül’ün isteğini kırmayan müzisyen İzmir Marşını çaldı, Başkan Şengül ve teşkilat mensupları da eşlik edince, Çarşı adeta İzmir Marşı ile inledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın Gönül Sofrası iftar programları Karşıyaka ile devam etti. Karşıyaka Çarşı’da yaklaşık 5 bin vatandaşın katılımı ile coşkulu bir iftar programı gerçekleşti. Ancak günün sürprizleri vardı. Daha iftar alanına girerken sanatını icra eden bir sokak müzisyeni ile karşılaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bir süre müzisyenin çaldığı şarkıları dinledi ve şarkılara eşlik etti. Bir süre müzisyenle sohbet eden Başkan Şengül, ondan İzmir Marşını çalması talebinde bulundu. Müzisyen bu isteği kırmadı ve İzmir Marşını çalmaya başlayınca başta Şengül olmak üzere tüm teşkilat mensupları ve iftara katılanlarda İzmir Marşına eşlik etti. Karşıyaka Çarşı bir anda “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” sözleriyle inlemeye başladı.

İl Başkanı Şengül’ün bu davranışı iftara katılan ve Çarşı’dan geçmekte olan Karşıyakalılardan büyük takdir topladı. Günün bu ilk sürprizinin ardından ikinci bir sürpriz daha vardı. Karşıyaka doğumlu olan ve çocukluğunu Karşıyaka’da geçiren AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Milli Futbolcu Alpay Özalan, Karşıyakalılarla buluştu.

Çarşı’da ‘Kaf Sin Kaf’ coşkusu

“Kaf Sin Kaf” tezahüratları içerisinde Karşıyakalılara hitap eden Alpay’ın bir müjde vererek, Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisine bir görev verdiğini hatırlatarak, “Biliyorsunuz ben Altay’da oynarken, Süper Lig’de 3 takımımız vardı. Altay ile birlikte Karşıyaka ve Göztepe de Süper Lig’deydi. Altınordu ile İzmirspor ise alt liglerdeydi. Şimdi bakıyoruz maalesef Karşıyaka 3. Lig’de. İşte Karşıyaka’yı yeniden ayağa kaldırmanın zamanı geldi. Çünkü ben bir İzmirli, Karşıyakalı olarak buradayım. Ben kısa pantolonla bu çarşıda gezmiş, büyümüş bir insanım. Bu Karşıyaka Çarşı esnafı da beni çok iyi tanır” dedi.

“Başbakan bana bir görev verdi”

Başbakan’ın kendisine İzmir’de spor kulüplerini yeniden ayağa kaldırma ve özellikle temeli atılan 3 stadı hızlıca tamamlama görevi verdiğini hatırlatan Alpay, “Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız İzmir’de 3 tane stat projesi başlattı. İki tanesi inşallah kısa sürede hizmete açılacak. Ama maalesef; niçindir, nedendir; niyedir; Karşıyaka taraftarına bu kadar acı çektiriliyor? Neden bu stat ilerlemiyor? Asılında hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama şimdiden size bunun sözünü veriyorum; zaten Başbakanımız da beni bu konuda görevlendirdi; bu Karşıyaka Stadını Karşıyakalının hizmetine sunmak benim boynumun borcudur, sonuna kadar mücadele edeceğim” diye konuştu.

“İzmir Marşı da, 10. Yıl Marşı da, Atatürk de, cumhuriyet de bizimdir”

Karşıyaka Çarşı’daki coşkulu karşılamanın ardından programa katılanlara hitap eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise ana muhalefet partisi CHP’ye sert çıktı. Her şeye rağmen bu seçim atmosferi içinde dahi olsa üsluplarını bozmayacaklarını belirten Başkan Şengül, “Biz üslubumuzu, duşumuzu bozmadan, 16 yıldır nasıl dik durduysak; vatanımıza, milletimize nasıl hizmet ettiysek; Allah bize ömür verdiği sürece de vatanımızın, milletimizin hakkını savunmaya, dik durmaya, haksızlıklar karşısında sesimizi yükseltmeye, liderimizle beraber devam edeceğiz. İzmir artık yeter diyor. İzmirli, yerel yönetimlerden rahatsız. İzmirli, Büyükşehir Belediyesinden rahatsız, İzmirli Karşıyaka Belediyesinden rahatsız. Bunlar İzmirlinin iyi niyetini, güvenini suiistimal ediyor, kullanıyorlar. Hassasiyetlerimizi kullanıyorlar, değerlerimizi kullanıyorlar. İzmir Marşı da bizim, 10. Yıl Marşı da bizim, Atatürk de bizim, cumhuriyet de bizimdir. Biz ne Atatürk’ü, ne cumhuriyeti; Cumhuriyet Halk Partisine bırakmayacağız. Onlar bu değerlerimize sadece konuşarak sahip çıkıyorlar, biz ise çalışarak cumhuriyete ve Atatürk’e sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz. Bu böyle biline” şeklinde konuştu.

“Reis’i başkan yapacağız”

Teşkilat mensuplarına da seslenen Başkan Şengül, "Biz herkese gideceğiz, herkesin sevgisini, gönlünü kazanacağız. Onlar bizi tanıyana kadar. Biz şunu biliyoruz ki; Karşıyakalı, İzmirli ya da bize önyargılı olan herkes; bizi tanıdığında, onların hayalleri ile bizim hayallerimizin aynı olduğunu, onların vatan sevgisi ile bizim vatan sevgimizin aynı olduğunu görecekler. Hiç de öyle söylemlerle değil, yüreğimizi ortaya koyduğunuzu görecekler. Biz onlara karşılıksız olarak sevgimizi göstereceğiz, onlardan oy istemeyeceğiz ama onları sevmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Hani birileri ‘seni başkan yaptırmayacağız’ diyordu ya; işte onunla birlikte hareket eden birileri var, onların hepsine ortak bir ders vereceğiz ve 24 Haziran’da Reis’i başkan yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.