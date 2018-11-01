AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nın yönetimi ve üyeleri kan bağışladı

AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nın yönetimi ve partililer, Kızılay Haftası nedeniyle her yıl düzenlediği programları bu yılda gerçekleştirerek kan bağışı yaptı.

AK Parti Konak İlçe Başkanlığı, Kızılay Haftası anlamlı bir programa imza attı. İlçe Başkanı M. Sait Baştaş, ilçe başkan yardımcıları, yönetim kurulu ve üyeleriyle Konak'taki Kızılay mobil bağış aracına giden üyeler, her yıl olduğu gibi bu yılda kan bağışı yaptı. İlçe teşkilat üyeleri, bağış sırasında vatandaşları da kan vermeye davet edince aracın önünde kuyruk oluştu.

Haftanın önemine dikkat çeken Başkan Başdaş, "Kan bir gün herkese lazım olabilir; onun için yalnız bu anlamlı haftada değil, sağlığımız elverdiği ortamlarda birey olarak kan bağışında bulunmalıyız. Unutmamalıyız ki; şuan kana ihtiyaç olan bir çok hastamız var" dedi.

Başkan Sait Başdaş, bir yılda 28 defa kan bağışı yapan Emin Şahin adlı vatandaşa da teşekkür plaketi verdi.