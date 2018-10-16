AK Parti Milletvekili Nasır, basının sorunlarını dinledi, söz verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ege Bölgesi'nde yayın yapan gazetelerin temsilci ve genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelerek, sektörün sorunlarını konuştu. Nasır, gazetecilerden çözüm önerilerini dinleyerek, not aldı ve takipçi olacağının sözünü verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Ajansların temsilcileri, Ege Bölgesi'nde yayın yapan gazetelerin temsilci ve genel yayın yönetmenlerini bir araya getiren Nasır, toplumun sesi olan basının sorunların çözümü noktasında da görev üstlenmek istediğini kaydetti.

Küçük yaşlardan beri İzmir'de pek çok işte çalıştığını, İzmir ve İzmirliler'in sorunlarını çok iyi bildiğini ifade eden Necip Nasır, amacının kente faydalı olacak hizmetler üretmek olduğunun altını çizdi. "İzmir'e karşı bir sorumluluğum var" diyen Nasır, "Değerli basın kuruluşlarının temsilcileriyle burada bulunmaktan ötürü çok mutluyum. Her sektörün olduğu gibi basın sektörünün de sorunları var. Ben bu sorunların çözümü için çalışacağım ve sizlerin çözüm önerilerinin de takipçisi olacağım. Bana sektörün sorunları ile birlikte çözüm önerilerinizi de iletmenizi istiyorum. Bu konuda bana düşen ne varsa yapmaya hazırım. Sizlerin sorunlarını çözmek benim için onur kaynağıdır, 24 saat emrinizdeyim” ifadesini kullandı.

İzmir'de ilk defa bir milletvekilinin basın sektörünün sorunlarını dinlemek için duyarlılık gösterdiğini dile getiren gazete temsilcileri de; haftalık, yerel, ulusal ve internet medyasının sorunları hakkında görüşlerini aktardı.

Toplantıda, konuşulan başlıca sorunlar arasında internet medyası için bir yasanın bulunmaması, gazetecilerin yıpranma paylarının düzenlenmesi, özellikle dövizin artmasıyla birlikte zamlanan gazete kağıdı ve diğer maliyet kalemlerinin gazeteleri sıkıntıya sokması, basın kartı komisyonunun düzenli periyotlarla toplanmaması ve uzun süredir sarı basın kartı bekleyen gazetecilerin kartlarına kavuşmasının sağlanması gibi çok sayıda sorun dile getirildi.

Nasır, İzmir'de yerel basına olan finansal desteğin İzmirli iş dünyası tarafından artması için İzmirde ekonominin çarklarının dönmesinin gerektiğini dile getirerek, bu konuda sorunların çözümü için İzmir ve Ankara arasında köprü görevi göreceğini de sözlerine ekledi.