Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi’nin üyeleri AK PArti İzmir Milletvekili Necip Nasır’ı aradı. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, “İzmir Şubesi Danışma Kurlu Üyemiz olarak iş dünyasının dinamiklerini çok iyi bilen İzmir Milletvekilimiz Necip Nasır Bey’e başarılar diliyoruz. İzmir Şubesi olarak kendisine desteğimiz tam olacaktır. İzmir için gelecekte yapacağımız projeler ile şehrimiz için önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

İzmir için iş adamları ile ortak projelerde yer alıp, İzmir’in kalkınması için çalışacaklarını ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "İzmir bulunduğu konum itibari ile tarihi, kültürel, ekonomik anlamda eşsiz bir şehirdir. Bu güzel şehri yapacağımız çalışmalar ile olması gerekenden daha iyi noktalara taşıyacağız. Bu doğrultuda şehrin ana damarlarını çok iyi bilen sivil toplum örgütleri ile istişarelerimiz ve fikir alışverişlerimiz her zaman en üst düzeyde olacaktır. MÜSİAD her zaman ülkemizin maddi ve manevi gelişimine büyük katkılar sağlayan kurumların başında gelmektedir. İş adamları olarak sizlerin çalışmaları bizlere yol açacaktır. Ekonomik büyüme ve istihdam oluşturma konusunda her zaman sanayicimizin yanında olacağız. Bu anlamda, İzmir Şubesi ile işbirliği içerisinde olmak bizleri mutlu edecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş adamlarının sorularını cevaplayan Necip Nasır’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Ümit Ülkü günü anısına hediye takdim etti.