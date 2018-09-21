Ak Parti Proje Heyeti'nden Torbalı'ya övgü

Torbalı Belediyesi'ni ziyaret eden AK Partili heyet, Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez' den 4,5 yılda yapılan çalışmalar ve tamamlanan projeler hakkında geniş kapsamlı bilgi aldı.

AK Parti İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Mısırlı ve beraberindeki 6 kişilik çalıştay proje ekibi Menderes'ten sonra Torbalı'ya gelerek Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez' den 4,5 yılda yapılan çalışmalar ve tamamlanan projeler hakkında geniş kapsamlı bilgi aldı.

Ak Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Eski Başkanvekili Bilal Doğan, Ak Parti Karabağlar Meclis Üyesi Birsen Türkoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Doğan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Nail Kocabaş, Ak Parti Bayraklı Belediye Meclisi Eski Üyesi Hayrettin Güngör'den oluşan proje ekibine Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez yaklaşık dört saat süren detaylı bir sunumda bulundu. Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Akbıyık'ın da katıldığı sunumda 4,5 yıllık süre içinde hayata geçirilmiş, yapımları devam eden yatırımlar, özellikleri, maliyetleriyle birlikte anlatıldı. Sosyal projelerin kamuoyu yansımalarına dair veriler sunuldu. İzmir'in en hızlı büyüyen, gelişen, nüfusu artan ilçesindeki değişimin sosyolojik analizleri yapıldı.

"Gurur duyduk, örnek alınması gereken bir belediyecilik"

AK Parti İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fikret Mısırlı, Ak Belediyeciliğinin uygulandığı ilçeleri gezdiklerini, bütün ilçeleri heyecan ve hizmet yarışı içinde gördüklerini belirterek, “Tıpkı diğer 6 ilçe Belediyemizde olduğu gibi Torbalı bu anlamda bizi gururlandırdı. Heyecanlandırdı. Adnan Başkanı ve ekibini kutlarız. İzmir ‘deki bütün CHP'li ilçe Belediyelerinin şu an bulunduğumuz Torbalımızı örnek almalarını tavsiye ederim. Bir ilçe belediyesinin 4,5 yılda sığdırdıklarını gitsinler yerinde görsünler. İzmir'in neden yıllarca yerinde patinaj yaptığını, çöp, körfez, ulaşım, kentsel dönüşüm, turizm gibi öncelikli meseleleri çözemediklerini anlasınlar. AK Belediyecilik proje, hizmet ve tamamen sonuç odaklıdır. İdeolojik belediyecilik İzmir'imize çok büyük zarar verdi” dedi.

“Büyükşehir belediyesi 7 ilçemizi ihmal etti”

Torbalı'da hayata geçen ya da yapım aşamasında olan projelerin hiçbirine Büyükşehir Belediyesinin katkı sunmamasını, sahiplenmemesini de eleştiren Mısırlı, “ katkı şöyle dursun, yapılanı yıkan, ticaret merkezlerini kazılarıyla yaşanılmaz hale getiren, hizmeti eziyete dönüştüren bir İZSU belası var. AK Belediyeciliğin bayrağının sallandığı 6 ilçemizin her biri, bütün başkanları muhteşem işler başardılar. Hepsi çok değerli birer referans. Önümüzdeki yerel seçimlerde İzmir'i şaha kaldıracak, bütün sorunlarını çözecek, yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Torbalı'dan bu duygularla ayrıldık. Teşkilat mensuplarımızın Ak Beledîciliğin uygulandığı ilçeleri görmelerini ve kamuoyuyla da paylaşmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Aydın Başkan yerel seçimleri çok önemsiyor”

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün önümüzdeki yerel seçimlere dair güçlü bir proje ekibiyle hazırlıklar yaptığını da belirten AK Parti İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Mısırlı “ Aydın başkanımız bütün deneyim ve birikimiyle yerel seçimlere odaklanmış durumda, İzmir'in artık kayıp edecek bir tek günü kalmadı. Halkımız bu yerel seçimlerde son noktayı koyacaktır inşallah. Ak Parti karşıtlığı üzerinden yürütülmeye çalışılan siyaset anlayışı iflas etti” ifadelerini kullandı.