AK Parti SKM Kampı büyük coşkuyla son buldu

AK Parti İzmir milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarının da katılımıyla gerçekleşen SKM Kampı’na katılan teşkilat üyeleri eğitim, toplantı ve konserle hem öğrendi hem eğlendi.

2 gece 3 gün süren AK Parti İzmir SKM Kampı, 1 gününde il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe yürütme, ilçe başkanları, belediye başkanları ile Efes Royal Sunis Otel’de gerçekleşen toplantının ardından etik davranış değerlerinin yükseltilmesi üzerine sunumu ile son buldu. SKM Kampı 2. gününde açılış konuşmasının hemen ardından, teşkilat üyelerine 3 aşamadan oluşan SKM Sunumu yapıldı. Genel Merkez’den ve İl merkezinden gelen alanında uzman sosyal medya uzmanlarının gerçekleştirdiği sunumlarla, günümüz sosyal medyası hakkında bilgilendirme yapıldı. Aşkın Kapışmak ve Hafıza Teknikleri Sunumu programlarının ardından ise katılımcılara Berdan Mardi’ni konseri verildi.

SKM Kampı 3. gününde ise Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi’nin ardından son buldu.

"Yol haritamızı belirledik"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, gerçekleştirilen SKM Kampı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Seçim kararı almadan önce kongre sürecimizi tamamladıktan sonra kampı planlamıştık. Ama bu erken seçim kararı alınınca kampımızı hem kaynaşma hem de seçime bir hazırlık kampına dönüştürdük. Aynı zamanda kadın kollarımız da ilçe kongrelerini tamamlamıştı. Kampımızın kapanışını ise Kadın Kollarımızın 5. Olağan İl Kongresi ile tamamladık. Kampımızda ilçe seçim koordinasyonları ile toplantılar yaptık. Önümüzdeki seçim sürecini nasıl yürüteceğimizle ilgili istişarelerde bulunduk. AK Parti İzmir İl Başkanlığımızın yol haritasını belirledik. Bu çok verimli ve motivasyonu yüksek bir toplantı oldu. İlk defa tüm teşkilatlarımızın bir araya geldiği bir toplantı oldu. Ana kadememiz, gençlik kollarımız ve kadın kollarımız arasında büyük bir kaynaşma oldu. Bu motivasyonumuzu düşürmeden, 24 Haziran seçimlerine coşkuyla hazırlanacağız. Sahada 28 milletvekili adayıyla değil, bin 500 milletvekili adayıyla sahada olacağız. Herkes bizim için birer milletvekili adayıdır. Coşku ve heyecan içinde bir seçim süreci geçireceğiz.”