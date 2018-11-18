AK Parti'de İzmir'de temayül heyecanı

Türkiye'de 81 ilde gerçekleştirilen AK Parti temayül yoklaması heyecanı İzmir'de de yaşanıyor. Dijital ortamda yapılan temayül yoklamasında konuşan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “İzmir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz” dedi.

Yerel seçimler yaklaşırken, 81 ilde olduğu gibi İzmir'de de temayül yoklaması heyecanı yaşandı. İl ve ilçe teşkilatları mensupları, kendi bulundukları ilçeler ve büyükşehir için adayları için oy verirken, sonuçlar dijital ortamda belli olacak. İzmir'deki temayül yoklamasına Halkapınar Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Temayül yoklamasına AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve partililer katıldı.

"İzmir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz”

Temayül yoklamasında konuşan Kandemir, “Bugün AK Parti için çok güzel bir gün. 81 ilde temayül yoklaması yapıyoruz. Teşkilatlarımız hizamızı belirlememizde çok önemli birimlerimiz. Onların görüşleri, vicdanlarının çizdiği yol bizim için çok önemli. Vekil arkadaşlarımızla beraber İzmir'e geldik. Tüm ekibimiz gönüllerindeki isimlerini yazıyorlar. Türk siyaset tarihinde ilk kez teknolojiyle çok yakın bir siyaset hareket olarak bizler, bilgisayar veri tabanlı bir çalışma yapıyoruz. Saat 16.00 itibariyle temayülümüz neticelenecek ve saat 17.00 itibariyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm temayül sonuçlarını görecek. Teşkilat temayülünden aldığımız bilgilerle de bu hafta geniş bir çalışma yapıp adaylarımızı hızlı bir şekilde açıklamaya başlayacağız. İzmir bizim için çok önemli. İzmir'de çok iddialıyız. Bu seçimde il ve ilçe teşkilatlarımızın yoğun bir gayreti var. AK Parti çok iddialı bir şekilde seçimlere hazırlanıyor. Milletimizin teveccühü olursa İzmir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, “Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de temayül yoklamasını gerçekleştiriyoruz. Teşkilatlarımızın kendi ilçeleri ve büyükşehirde kimi görmek istediklerini dijital ortamda göreceğiz. Çok güzel bir ortamda yoklamamız devam ediyor. 4 bine yakın oy kullanılacağını tahmin ediyoruz” dedi.