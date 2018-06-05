AK Parti’li Arıcı: ’Şerefli bir generalin apoletini kimse sökemez’

Arıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gittikleri her yerde AK Parti’ye ciddi bir teveccühle karşılaştıklarını ifade etti. AK Parti’nin bu seçim dönemi ’Yaparsa AK Parti Yapar’ sloganının herkes tarafından kabul gördüğünü dile getiren Arıcı, hükumetin icraatları konusunda çok ciddi bir eleştiri ile karşılaşmadıklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin, "Yeni dönemde terörle mücadelenin nasıl olacağı?" sorusu üzerine Arıcı, FETÖ darbe girişimine ilişkin, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’in bir numaralı sanık olduğu, 280 sanıklı davaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Başbakanlık adına müdahil avukat olarak katıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Hain darbe girişini yapan FETÖ ile mücadele yeni dönemde de tavizsiz devam edecek. Aliağa Yenişakran’da görülen ‘Çatı’ davası dediğimiz, içlerinde general, subay ve astsubayların da olduğu 280 sanıklı ana davaya Türkiye Cumhuriyeti ve Başbakanlık adına katıldım. Geçtiğimiz günlerde dosyanın bir kısmı bitti, bir kısım sanıklar hakkında müebbet hapis cezaları verildi. Yani en ağır cezaları aldılar. Bu dosyanın geri kalan sanıkları halen daha yargılanıyor."

FETÖ ile mücadelenin cerrah hassasiyetiyle yürütüldüğüne ifade eden milletvekili adayı Arıcı, dini temelli hücre sistemiyle çalışan legal görünümlü illegal yapının şifrelerinin çözülmeye çalışıldığını, bunun da kolay olmadığına dikkati çekti. Arıcı, "Örneğin Kastamonu’da yakalanan bir örgüt yöneticisinin itiraflarından İzmir’deki bir çok kişiye ulaşılabiliyor. Bu mücadele kolay değil. Karşımızda dini temelli gibi davranan bir örgüt var. Vatandaşın bir kısmı inanarak gitmiş bu sohbetlere katılmış. Ama örgütün hiçbir faaliyetine katılmamış, destek olmamış. Hükümet, emniyet ve yargı ayağı kimseyi mağdur etmeden bu işi yapmaya çalışıyor. Mağduriyetler yaratmamak adına hassas davranılıyor, hak eden ise en ağır cezaları alacak" şeklinde konuştu.

Bütün Türkiye’de hassasiyetle görülen davaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaya başladığını belirten Arıcı, “Suça karışan, suça iştirak eden, darbe girişimine destek veren kim varsa mutlaka bunun hesabını bu devlet, bu millet soracak. Diğer terör örgütleri ile mücadelemizde zaten hükümetin tavrı çok net. Afrin’e düzenlenen operasyonla terör örgütü YPG/PKK’ya büyük bir darbe vuruldu. Güçlü bir destekle Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtiğimizde, Allah’ın izniyle meclisin çoğunluğunu da elde edeceğiz. Bizim terör örgütleriyle mücadelemiz yeni dönemde de etkin şekilde devam edecek. Çünkü bu konuda bütün halkımızın desteği arkamızdadır. Bu konuda hem sözümüz var hem de borcumuz var. 15 Temmuz’da dökülen kanların hesabını sormazsak bize yazıklar olsun" dedi.

“Şerefli bir generalin apoletini kimse sökemez”

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı yöneten Korgeneral İsmail Metin Temel’in "Apoletlerini sökeceğim" sözüne de tepki gösteren Arıcı, bu konuda da vatandaşın sağduyusuna güvendiklerini, bu sözün cezasının sandıkta kesileceğine inandığını söyledi. Arıcı, "Türk ordusunun şerefli bir generalinin apoletlerini sökmeye kimsenin gücü yetmez. Buna yeltenenin alnının ortasına vatandaşın tokatı yapışır, bu kadar basit" ifadelerini kullandı.