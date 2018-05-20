AK Parti’li başkandan slayt krizi sonrası açıklama

İzmir’in Aliağa ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir okulun salonunda süren etkinlikte 15 Temmuz şehitleri için yapılan slayt gösterimi esnasında İyi Parti Aliağa İlçe Başkanı Yücel Karaşan ile CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz salonu terk etmesinden dolayı AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın basın açıklaması yaptı. Sayın, salonun her yerinde Atatürk resimleri olduğunu, yapılan konuşmalarda çoğunlukla milli mücadeleden bahsedildiğini belirterek, "Milletimizin mücadelesinin kazanmasını anlatan bu slayta ilçe başkanlarımızın niçin tepki verdiklerini ve salonu terk ettiklerini bir türlü anlayamıyoruz" diye konuştu.

"Bizleri üzmüştür"

Sayın, programın başlangıcını şu sözlerle anlattı: “Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki programda okul müdürümüz Mehmet Sıdkı Arı’nın konuşması oldu. İlçe gençlik spor müdürü Serkan Bey de bir konuşma yaptı. Her iki konuşmada da bu arkadaşlarımız, Atatürk ve ilke inkılaplarının gençlere armağan edilişinden ve 19 Mayıs’ın öneminden bahsettiler, vurguladılar. Hemen arkasından öğrenci oratoryosu başladı. Bu oratoryo tamamen Atatürk’ün milli mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması için verdiği istiklal mücadelesi ile ilgili idi. Akabinde folklor gösterisi devam etti. Bu arada yaklaşık birkaç dakikalık da 15 Temmuz Destanı ile ilgili kısa bir slayt başladı. Slaytın başlamasından çok kısa bir zaman sonra İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Yücel Karaşan, akabinde de Cumhuriyet Halk Partisi Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz salondan ayrıldı. Her iki ilçe başkanın da salondan ayrılış gerekçesi nedir önceden anlamadık ama daha sonra seçimlerde milletvekili ittifakını oluşturan ilçe başkanlarının 15 Temmuz slaytına tepki verdiklerini düşündük. Basında izlediğimiz kadarıyla salonda Atatürk resminin olmadığı ve Cumhurbaşkanımızla ilgili bir takım açıklamalarını okuduk. Bunlar da bizleri AK Parti teşkilatı olarak üzmüştür."

"Zannediyorum ki rahatsız oldular"

15 Temmuz mücadelesinin, millet tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve devamı için verilmiş bir mücadele olduğunu söyleyen Sayın, "Milletimizin mücadelesinin kazanmasını anlatan bu slayta ilçe başkanlarımızın niçin tepki verdiklerini ve salonu terk ettiklerini bir türlü anlayamıyoruz. 15 Temmuz, necip Türk milletinin kurtuluş mücadelesidir. Millet kendi vatanını korumak için, ulusun bölünmemesi için, tankların önüne kendini atmış. Göğsünü her türlü hainlere, FETÖ’cülere, bölücülere siper etmiştir. Bu mücadeleyi anlamayan arkadaşlarımız, bu slayttan zannediyorum ki rahatsız oldular. Biliyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu bir devlettir. Biz Atatürk’ü kimsenin tekelleştirmesini istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her birey, Atatürk’e saygı ve hürmet etmektedir. Biz de parti teşkilatı olarak Ulu Önderimizi saygı ve rahmetle burada anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Salonun her yerinde Atatürk resmi vardı"

Salonda bir tarafta Heydar Aliyev, bir tarafta da Atatürk’ün resmi olduğunu kaydeden Sayın, sözlerini şöyle tamamladı: "Çocukların elindeki oratoryo dosyalarının kapaklarında Atatürk resmi vardı. Basın mensubu arkadaşlarımız bunları görmüşlerdir. Bende fotoğrafları var. Salonun her yerinde Atatürk resmi vardı. Konuşmaların da tamamı da Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgilidir. Milletimizin başkomutanı Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz ruhunu destanlaştırmıştır. Bugün burada özgürce konuşabiliyorsak, 15 Temmuz’da verdiğimiz mücadeleye bağlıdır. "Başaramayacaksınız" sözü de işgalcilere hainlere ve bölücülere söylenmiş bir sözdür. Salondan ayrılan ilçe başkanlarımızın milletimizin ruhunu anlamadıklarını düşünüyorum ve hemen şunu da ilave ediyorum; 15 Temmuz’da banka kuyruklarına gidenler, tankların arkasına saklananlar, ’ben başbakan olacağım’ diyenlerin, milletin ruhunu anlamadıklarını görüyoruz. Bu bizi üzmektedir. Aliağa AK Parti Teşkilatı olarak son söz şunu söylüyoruz; bu tür küçük davranışlarla başaramayacaksınız arkadaşlar. Biz el ele birlikte beraber olursak, Ulu Önder Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş medeniyetler seviyesine birlikte ulaştırabiliriz. Biz birlikten yanayız. Beraber olmaktan yanayız."