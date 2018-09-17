AK Parti'li başkanlardan Başkan Kocaoğlu ile görüşme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti'li ilçe belediye başkanları ve il başkanı ile bir araya geldi. Başkan Kocaoğlu, toplantının verimli geçtiğini belirtirken, İl Başkanı Şengül ise Büyükşehir'in Ankara'daki dosyaları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Kocaoğlu'nun makamındaki buluşmaya, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Sırrı Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Buğra Gökçe, İmardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Ali Kökoğuz, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu katıldı. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın ise sağlık problemlerinden dolayı toplantıya gelemediği belirtildi.

İlçe belediye başkanlarının dosyalarla geldiği görüşmede kent sorunlarına ve ilerleyen dönemde hayata geçirilecek pek çok projeye dair fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

"Son derece verimli geçti"

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Kocaoğlu, "İl başkanım ve belediye başkanlarımızla beraber belediyelerin sorunları, büyükşehirin yapacakları konusunda çalışma yaptık. Son derece verimli geçti. Sorunları halledeceğiz. Malumumuz olduğu gibi yatırımlardan sonra asfaltlama, parkeleme gibi ufak tefek konuları halletmek üzere mutabık kaldık. Kentlerimize, İzmir'imize hayırlı olsun" dedi.

"Sorunları çözeceğiz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise Başkan Kocaoğlu'na teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Daha önce başlayan İzmir'le ilgili ılımlı ve olumlu hava neticesinde bir araya geldik. Sorunları tek tek istişare ettik. Büyük çoğunluğu olumlu sonuçlandı, takipçisi olacaklarını söylediler. Büyükşehirin Ankara'daki dosyalarıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Seçime kadar Büyükşehire sorun bırakmayacağız. Sorunları çözeceğiz."