Foçalılara katkıda bulunacaktır

Türkiye’nin ilk tatil köylerinden biri olan ve 51 yıl önce açılan Foça Tatil Köyü’ne ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ’ı ihale müjdesini vermesinin ardından ihalesi yapıldı. İstanbul merkezli bir firmanın kazandığı ihalenin ardından AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan basın açıklaması yaptı. Çalışkan, “Bu sürecin başlaması ve verimli bir şekilde devam etmesini ve sonuca ulaştırması konusunda öncelikle Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunun yanında İl başkanımız Aydın Şengül ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Göreve başladığımız 3 aylık kısa bir süre içersinde Ak Partiye uygun bir şekilde sözle değil, icraatlarımızla Foça ve Foçalı kardeşlerimize hizmet etmektedir. Tatil Köyümüz tesciline uygun bir şekilde modernize edilip, ilçe turizmine, ekonomisine, esnafımıza, taksicimize, otobüscümüze yani bütün Foçalılara katkıda bulunacaktır ve doğrudan 250 Foçalı kardeşimize iş olanağı sağlamış olacağız. Bütün Foçalı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Foça AK Parti hükümeti ile herkes tarafından ziyaret edilen ve Türkiye’nin en gözde tatil noktası olacaktır. İlk adımımızı Foça Tatil Köyü ile başladık, diğer müjdelerimiz sırası ile gelecek” dedi.

Foça Tatil Köyü, 800 odası ve yaklaşık 140 dönümlük arazisinde plajı, spor tesisleri, yüzme havuzu, Türk hamamı, tiyatrosu, ağaçlarıyla Türkiye’nin en önemli tatil köyü özelliğine sahip.