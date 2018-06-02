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02 Haziran 2018 16:56

AK Partili Dağ, “Sorunların takipçisi olacağım”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 2.

AK Partili Dağ, “Sorunların takipçisi olacağım”

02 Haziran 2018 16:56

Bölge Milletvekili Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Aliağa’ya geldi. Esnaf ziyareti gerçekleştiren ardından da Aliağa Ticaret Odası’nda yönetim ve meclis üyeleriyle toplantı yapan Dağ sorunları dinledi, çözümü için takipçisi olacağının sözünü verdi.


Seçim çalışmalarını İzmir’in ilçelerinde sürdüren Bölge Milletvekili Adayı Hamza Dağ, Aliağa’da ziyaretlerde bulundu. İlk olarak partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partililerle bir araya gelen olan Dağ’a İzmir milletvekili adayları da eşlik etti. AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın ve Belediye Meclis Üyesi Kazım Ulaş’ın konuşmasının ardından partililere seslenen Dağ, bu güne kadar 12 seçim geçirdiklerini ve bu seçimlerin 12 tanesinde de birinci parti olduklarını belirtti. Bugüne kadar yaptıkları yatırımların, bugünden sonra yapacaklarının teminatı olduğunu söyleyen Dağ, “Aliağa ve çevresinde iş dünyasının önünü açma, yeni fabrikalar kurma, yeni fabrikalara alan açma konusunda girişimlerimiz oldu. Çandarlı Limanı ile beraber buradaki istihdam daha da artacak. Yeni stratejik bir takım hamlelerin yapılması bölgeyi bulunmuş olduğu durumdan daha üst noktalara taşıyacak” dedi.


Bundan sonraki süreçte de Aliağa ve çevresinde iş dünyasının önünü açma konusunda çalışmalar yapacaklarını kaydeden Hamza Dağ, “Aliağa ve bölgesinde stratejik bazı yatırımlar olacak. Endüstri Organize Sanayi Bölgesi konusunda yer aramalarımız devam ediyor. Uygun yer bulunduğunda bu yatırımı da bölgemize kazandıracağız. Hastane konusunu takip ediyoruz. TOKİ konusu da çalışmalar sürüyor. Hem 700 konutluk, hem binden fazla konutluk TOKİ çalışması devam ediyor. İZBAN Bergama hattı ve Çevre Yolu yatırımı konusunda da çalışmalar sürüyor” diye konuştu.


Hamza Dağ ve beraberindekiler, partililerle yapılan toplantının ardından İzmir Caddesi ve Aşıklar Yolu esnafını gezerek 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde destek istedi.




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