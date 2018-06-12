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12 Haziran 2018 16:21

AK Parti’li gençler Foça’da iftar yemeğinde buluştu

AK Parti Foça İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayfun Savran’ın ev sahipliğinde İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan ve partili gençler, bir teknede düzenlenen iftar yemeğinde buluştular.

AK Parti’li gençler Foça’da iftar yemeğinde buluştu

12 Haziran 2018 16:21


’Gönül Sofrası’nda konuklarını ağırlayan AK Parti Foça İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayfun Savran ile diğer teşkilat başkanları ve partili gençler, 24 Haziran seçimlerine ilişkin de istişare yapma fırsatı buldular. İlçede kurdukları standa yapılan saldırıya değinen Başkan Savran, "Foça gibi güzide, fakat siyasetin bir o kadar da zor olduğu ilçemizde neler yaşadığımızı bir Allah bir de biz biliyoruz. Foça Gençlik Kollarımızın standına yapılan yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı bugün tekrar kınıyorum. Standımıza saldırı yapan şahsiyete sesleniyorum; acaba Foça meydanına büstünün mü kurulacağını zannediyor? Kimse unutmasın ki saldırılar bizi yıldırmayacaktır. Foça Ak Parti Gençlik Kolları olarak bu işin peşini bırakmayacağız.” dedi.


AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da davet için teşekkür etti. İnan, “Bugün sizlerle beraber iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 24 Haziran sadece İzmir için değil Türkiye için değil dünya içinde önemli bir seçim. Seçime kısa bir süre kala gençlik kollarımızla birlikte 30 ilçemizde büyük özveri ve gayretle çalışıyoruz.” diye konuştu.




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