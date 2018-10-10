AK Parti'li isimden Kocaoğlu'na ilginç öneri

İzmir Büyükşehir Meclisinde konuşan AK Parti'li Çağlar Haspolat, “Biz parti olarak milli duruşu olan bir muhalefet isteriz. Bu isteğimizi daha önce dile getirdik. İnşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görürüz” derken, Kocaoğlu da, “Bunu sonra birlikte değerlendirelim” cevabını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Toplantıda 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine ait ulaşım araçlarında kentte uygulanacak fiyat tarifesi de görüşüldü. Gündeme gelen önergelerin masaya yatırılmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde AK Parti'li meclis üyesi Çağlar Haspolat söz aldı. Haspolat, 1 Ekim'de yeni dönem için aday olmayacağını açıklayan Başkan Kocaoğlu'na, “15 yıldır İzmir'i yönettiniz. Genel başkanlıktan sonra ikinci büyük koltuk. Belediye başkanlığındaki başarınız tartışılır. Kimine göre iyi kimine göre kötü” dedi. Kocaoğlu, Haspolat'ın konuşmasını, “Sana göre nasıl Çağlar” sorusuyla kesince Haspolat, “Ben bunun mücadelesini yıllardır veriyorum. Gerçekten iyi bir siyasetçisiniz. Bu konuda hakkınızı yemem” diye konuştu. Kocaoğlu bunun üzerine, “Ben hayatımda hiç siyaset yapmadım” dedi. Haspolat da, “İyi siyasetçisiniz. İzmir'deki algıyı son 15 yılda gerçekten iyi yönettiniz” deyince Kocaoğlu, “Ben algıyı değil gerçeği yönettim” cevabını verdi. Haspolat ayrıca, Kocaoğlu'nun televizyon programında partisine yönelttiği eleştirileri ima ederek, “En çok çıktığınız programda gerçeği söyleyen tek adamsınız. Biz AK Parti olarak milli duruşu olan bir muhalefet isteriz. Bu isteğimizi daha önce dile getirdik. İnşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görürüz. Benim dilek ve temennim buydu” dedi. Kocaoğlu ise, “Çok teşekkür ederim. Bunu sonra birlikte değerlendirelim” diye konuştu.

29 Ekim'e özel ulaşım tarifesi

Ayrıca oturumda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Cumhuriyetinin 95. kuruluş yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 29 Ekim Pazartesi günü kentte uygulayacağı fiyat tarifesi de görüşüldü. Gündem maddesi oturumda kabul edildi fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanlığından onay geldiği takdirde 29 Ekim günü kentte, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında ücretsiz tarife uygulanacak. Onay gelmemesi halinde ise sembolik olarak ‘1 kuruşluk' ulaşım tarifesi uygulanacak.