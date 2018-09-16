AK Parti'li kadınlardan çöp toplama etkinliği

AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule AKman Yıldırım'ın öncülüğünde Zeytinli Park'ta bir araya gelen kadınlar; deniz kenarı, park, bahçe ve mahallelerde çöp topladı. Kadınlar, çöp torbalarına doldurdukları atıkları konteynerlere atarak temiz çevre farkındalığı oluşturdu.

Bugün gösterilen duyarlılığın yıl boyu sürmesi gerektiğine işaret eden AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Herkes evinin ve kendisinin temizliğine gösterdiği özeni çevre temizliği için de göstermesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Yaşadığımız çevreyi temiz tutarak gelecek nesillere örnek olabiliriz. Bugün yaptığımız etkinlikler özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın çok dikkatini çekti. Aliağa'da partimize gönül vermiş kadınlarla sokaklara inerek etrafa atılan çöplerin temizlenmesine katkı sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.