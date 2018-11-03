AK Partili kadınlardan kan bağışı etkinliği

AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları, Kızılay haftası kapsamında "Kan ver, hayat kurtar" etkinliği düzenledi.

Aliağa Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bozduman, partililer ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Kızılay'ın kan bağışı tırı önünde düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, Kızılay haftası nedeniyle AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi'nin talimatıyla Türkiye genelinde Kızılay'a kan bağışında bulunulduğunu ifade etti.

Bu yıl Kızılay'ın 150. kuruluş yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Yıldırım, "Türkiye'de ve dünyada önemli bir misyonu üstlenen Türk Kızılayı hiçbir çıkar gözetmeksizin insanların acısını hafifletmeye çalışıyor. Savaşta, barışta ve her türlü afette görev üstlenen Kızılayımız halk sağlığı ile de yakından ilgili bir kurumumuzdur. Türkiye'de kan hizmetleri de Kızılay'ın görev alanındadır. Sağlığımız el verdiği ölçüde kan vererek hayat kurtarmanın bir parçası olabiliriz. Kendimizi kana ihtiyacı olan bir hastanın yakınının yerine koyarak, Kızılay'a kan bağışında bulunmayı ihmal etmemeliyiz. Sadece kampanya süreçlerinde değil, yıl boyunca kan bağışında bulunalım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sıraya geçen partililer kan bağışında bulundu.