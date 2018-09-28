AK Partili Kırkpınar: "15 Temmuz üniversitelerde araştırılmalıdır"

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü programına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin bugüne kadar ülkede yaşanan darbe girişimi ile benzerlik göstermediğini belirtti. Kırkpınar, burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada söz sahibi olan ülkemiz, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. Türk milleti ülkesine ve liderine olan sahibiyet duygusuyla vatanını ve namusunu korumak için adeta şehadete koşmuştur. Böyle bir milletin ferdi olmak bizim için büyük bir onur ve gururdur" dedi.

15 Temmuzların unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini belirten Kırkpınar "Bizim 15 Temmuzları, 27 Mayısları unutturmamamız ve bir daha yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayretleri göstermemiz gerekiyor. 15 Temmuz bir darbe girişimi değildir. 15 Temmuz hain FETÖ ve dış mihrakların ülkemizi işgal girişimidir. 15 Temmuz'da FETÖ ve onun destekçisi olan dış güçler tarafından yapılan girişim bugüne kadar yapılan onlarca darbe girişiminin hiçbir ile benzerlik göstermemektedir. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitelerde iktisadi, siyasi ve sosyal açıdan değerlendirilmesi, incelenmesi ve sonuçlarının da tarafsız bir şekilde tüm dünya ile paylaşılması gerekiyor. Bugün dünya gündeminde olan ve üniversitelerde konuşulan, değerlendirilen hiçbir konunun 15 Temmuz olayı kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Türk milleti olarak 15 Temmuz olayını her daim sıcak tutmamız ve bizden sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kırkpınar, daha sonra 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın programa katılan babası Ali Kantarcı'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek hediye etti. Program, 15 Temmuz konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdimi ile son buldu.