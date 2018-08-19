AK Parti’li Kırkpınar’dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kurban Bayramının, milletin her zamankinden daha çok kenetlendiği, birbirine daha sıkı sarıldığı, samimiyetle kucaklaştığı özel günlerden birisi olduğunu vurguladı. Kırkpınar mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kurban Bayramı bütün müminlerin İbrahim-i bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir. Kurban, sahip olduklarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür. Kurban Bayramı, rahmetin ve bereketin, bolluk içinde yaşandığı, milletimizin her zamankinden daha çok kenetlendiği, birbirine daha sıkı sarıldığı, samimiyetle kucaklaştığı özel günlerimizden birisidir. Bu bayram günlerini, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, üzüntülerin yerini sevincin alması, sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesi, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramının; ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin huzur ve mutluluğuna, barışa, kardeşliğe ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm İslam aleminin, ülkemizin ve İzmirli hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”