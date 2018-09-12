AK Parti'li Kökoğuz: "Seçim yaklaşıyor. Ensenizdeyiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan'a “Seçim yaklaşıyor bütün tetkiklerimizle seçim çalışmalarında neler yapılıp yapılmadığını test edeceğiz. Sizin ensenizdeyiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, yerel seçim sürecine girildiğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesinin vaat ettiği projelerin neden yapılmadığını sordu. Kökoğuz, “Seçim yaklaşıyor bütün tetkiklerimizle seçim çalışmalarında neler yapılıp yapılmadığını test edeceğiz. Sizin ensenizdeyiz” diye konuştu.

Projeleri sordu

Kökoğuz, eleştirilerini şöyle sıraladı: “Konak Pier'in önündeki üst geçidin tadilatı için çalışmalar başlamıştı. Bu beceriksizlik müteahhitten mi yok sizden mi kaynaklanıyor? İhale yapılmasına rağmen beceriksizlik kimde? İzmir'deki bu lağım kokusunun nereden geldiğini bilmediğinizi söylemiştiniz. Bu koku ne zaman önlenecek? Sebebi hakkında araştırma yaptınız mı? Artık yeni döneme giriliyor. Mart 2019'da demokrasinin gereği olarak yerel seçimler yapılacaktır. Fakat geçmişe dönük bu meclisin ve sizin yönetiminizdeki CHP yerel iktidarının ulaşımla ilgili verdiği sözler var. Yapılması gereken işler var. Vaat olarak altına imza atılan o işler ne alemde? Buca Onat Caddesi ile şehirlerarası yol bağlantısı 2017 yılında bitecekti. Bu bağlantı ne durumda? Alsancak'ta tüp geçit yapacakmış başkan. 2017 yılında bitirmeyi düşünmüşsünüz.”

Kökoğuz'a cevap veren Aydoğan, “Biteli iki sene oldu. Belediyelerde bunlar olur. 40 tane vaat edilir 5 tanesi olur. Beni genel politikaya götürme bunlar bizim işimiz değil. Veysel Eroğlu Gediz'de tarih verdi ama olmadı” cevabını verdi. Bunun üzerine Kökoğuz, “Vatandaşın duygularıyla oynamayın. Söz verdiniz yapın. Narlıdere Metrosu'nun hangi yılda bitirileceğini söylediniz?” deyince Aydoğan, “Olur, bunlar biter. Üçkuyular Metrosu'nu kaç yılda bitiremedik, neler çıktı. Sonrasında bitti” dedi.

“Yerel basına sahip çıkın”

AK Parti'li Meclis Üyesi İmet Tunç da İzmir'deki yerel basının artan ekonomik maliyetlerden dolayı hafta sonu bir gün gazete çıkarmama kararı hakkında söz aldı. Tunç, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentteki yerel basın kuruluşlarına sahip çıkmasını isteyerek, “İzmir'de geçtiğimiz günlerde yerel basınımız kararlar aldı. Özellikle yazılı basınımız hafta sonu bir gün gazete çıkarmamak adına bir karar aldı. Basındaki arkadaşlarımızın kendilerini haber etmelerini istiyorum. Birçok yerel gazete Pazar günü basım yapmamak üzere ekonomik tedbir kararı aldı. Sizin yerel yönetim ve büyükşehir yönetimi olarak STK'larla birlikte bu yerel basına sahip çıkmanızı temenni ediyorum” dedi. Aydoğan da, “Bu kağıt fiyatları karşısında meclis gündemini nasıl basacağız bilmiyorum” diye konuştu.