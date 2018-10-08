AK Partili Kökoğuz ulaşım projelerini sordu

AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Kökoğuz, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde hem İzmir'deki koku sorununu hem de stratejik planda yer alan ancak henüz gerçekleşmeyen ulaşım projelerinin son durumunu sordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı Olağan Meclis toplantısının birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Kökoğuz, hem İzmir'deki koku sorununu hem de stratejik planda yer alan ancak henüz gerçekleşmeyen ulaşım projelerinin son durumunu sordu. Kökoğuz, "İzmir'deki koku ile ilgili inceleme yaptığınızı söylemiştiniz. Tespit edebildiniz mi? Ulaşım kentin en büyük sorunlarından biri. Yasa gereği belediye başkanları ve yetkililer bir stratejik plan hazırlayıp altına imza atıyorlar. Baktığımızda işlemlerin yüzde 40'ının yapılmadığını görüyoruz. Yetkililer vatandaşa karşı doğru konuşmamış oluyorlar. Stratejik planda ulaşım vaatleri var. Üçkuyular-Narlıdere metro hattının yapılacağı söylenmiş. Temel atıldı ancak bir arpa boyu yol alınamadı. Uçan yol otogar bağlantısında da sadece temel atıldı. Ne zaman yapılacak belli değil. Otopark konusu bir kangren. Bölgede otopark yapılması belediyenin asli görevlerinden birisidir. Neden otopark yapılamıyor? 16 adet yapılacağı söz verilirken, 10 tanesi yapılamadı. Stratejik planda kayıt altına aldığınız her şeyin hesabını verin" dedi.

Aydoğan ise, "Günün şartları, ekonomik olaylar nedeniyle projeler bazı zamanlar gecikmelere, bazı zamanlar proje iptallerine kadar gidebilir" cevabını verdi.