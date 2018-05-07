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07 Mayıs 2018 09:54

AK Partili Özgen: ’Millet ve milletin adamları kazanacak’

Eski AK Parti Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı ve İzmir 2.

AK Partili Özgen: ’Millet ve milletin adamları kazanacak’

07 Mayıs 2018 09:54

Bölge Milletvekili Aday Adayı Melih Özgen, 24 Haziran’da AK Parti olarak yeni bir zafere imza atacaklarını söyledi.


Türkiye’nin AK Parti hizmetleriyle çağ atladığını ifade eden Özgen, "AK Parti 2002 Yılından bu yana sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanda yaptığı yatırımlar ile bugün bir çok dünya ülkesini geride bırakmış, gelişmiş ülkeler ile yarışır konuma gelmiştir. AK Parti gençlere, yaşlılara, kadınlara, engelli vatandaşlara yönelik yaptığı sosyal projeler ile millete ne kadar büyük önem verdiğini göstermiştir. Bugün savunma sanayide geldiğimiz nokta bir çok gelişmiş ülkeleri kıskandırmaya başlamıştır. Ekonomik büyüme oranlarımız tüm dünya ülkelerinin dikkatini çekmiş, bin bir türlü saldırılara rağmen yaptığımız devasa yatırımlar ne kadar büyük bir ülke olduğumuzun kanıtı olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıklarımıza yapacaklarımızın en büyük teminatıdır. IMF kuyruklarında bekleyen bir ülkeden çağ atlayan, gelişmiş bir çok ülkeyi geride bırakan bir ülke olmak hiç kuşkusuz AK Parti kadrolarının eşsiz çalışmasının sonucudur. AK Parti’nin neferleri olarak 24 Haziran’a dek gece gündüz demeden çalışacak 2023 hedeflerimiz öncesinde yeni bir zafere daha imza atacağız " dedi.



Millet ve milletin adamları kazanacak


Bir çok sistematik saldırıya rağmen Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne devam ettiğini ifade eden Özgen, "Gerek partimiz gerek liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yıllarca sistematik saldırılara maruz kalmış, millete hizmet etmek için bin bir türlü engel ile mücadele etmiştir. Gerek 17/25 Aralık yargı darbesi, gerekse 15 Temmuz işgal girişimi milletimize karşı yapılan hain girişimlerin en somut örneği olmuştur. Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle meydanlarda darbecilere geçit vermemiş, milletin adamının yanında olduğunu göstermiştir. Girdiğimiz her seçimde başarılı çıkmamızın en önemli noktası da budur. Milletimiz kendisinden olana oy veriyor, kendisinden olmayana uzak duruyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım milletin dilinden konuşarak, milletin ta kendisi olarak sayısız zaferlere imza atmıştır. Önümüzdeki 24 Haziran Genel Seçimlerinde de tablo farklı olmayacak. Milletin adamları ve millet kazanacaktır" diye konuştu




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