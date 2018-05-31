AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün seçim temposu düşmüyor. Her akşam iftardan sahura kadar İzmir’i ilçe ilçe gezen, AK Parti seçim koordinasyon merkezlerini, ilçe başkanlıklarını ziyaret eden; esnafla ve halkla bir araya gelen Başkan Şengül, 24 Haziran seçimlerine yönelik de önemli mesajlar verdi.

Foça Bağarası’nda kurulan Gönül Sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen İl Başkanı Şengül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı cepheye dikkat çekti. Şengül, “Önümüzdeki süreç içerisinde bizim sevgiye, muhabbete, birlik ve beraberliğe, bir birimize umutla, sevgiyle bakmaya ihtiyacımız var. Ayrıştırmaya, ötekileştirmeye, kutuplaştırmaya değil. İnanılmaz bir mücadele içerisindeyiz. Gelişmiş bir ülke olalım diye, sürekli çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ama birileri bizim bu büyümemizden, gelişmemizden, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden o kadar tedirgin ve rahatsız ki, o yüzden bizim o farklılıklarımızı ayrıştırıp, bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar” dedi.

“Türkiye’nin düşmanlarına prim vermeyin”

“Etnik kökeniniz, inanışınız, bölgeniz ne olursa olsun, bizim geleceğimiz bu ülkede, çocuklarımızın geleceği de bu ülkede olacak” diyen Şengül, “Biz her şeyden önce bu ülkenin geleceği, birlik beraberliği için mücadele etmeliyiz. Kavgaları bir kenara bırakalım, önce bir kucaklaşalım, helalleşelim, birbirimize bir sarılalım. Bu coğrafyada gözünü kulağını bize dikmiş, umudunu bize bağlamış bir sürü mazlum var. Yine bizim tökezlememiz için elini ovuşturup bekleyen birçok düşmanımız var. Kendi içimizde düşman yaratmaya gerek yok. Zaten dışarıda bir sürü düşmanımız var. Kendi içimizdeki kardeşlerimizi ayrıştırarak bize karşı kullanmaya çalışıyorlar. Sağduyulu olalım. Bizim milletimiz çok sağduyuludur. Milletimiz dünyada ne olup bittiğini çok iyi bilir, çok iyi sorgular” şeklinde konuştu.

“Tayyip Erdoğan’ın gitmesini isteyenlere bir bakın”

İl Başkanı Şengül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında oluşan cepheye dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorun onlara, neden siz Tayyip Erdoğan’dan rahatsızsınız, neden gitmesini istiyorsunuz? Sadece şunu sorgulayın; Tayyip Erdoğan’ın gitmesini kimler istiyor, neden istiyor? Bir bakıyorsunuz bu ülkenin ne kadar düşmanı varsa onlar Tayyip Erdoğan’ın gitmesini istiyor. Sadece bu durum bile Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak ve arkasında dik durmak için yeterli sebeptir. Lütfen, sağduyulu düşünelim; Avrupa, Amerika çok mu bizi seviyor, çok mu gelişmemizi istiyor? Neden bizle uğraşıyorlar. Sadece bunun cevabını sorarsanız, doğruya ulaşırsınız.”

“Çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakalım”

Şengül, iftara katılan vatandaşlardan bir istekte bulunarak, “Bizim çektiğimiz sıkıntıları çocuklarımız, torunlarımız çekmesin. Onlara daha iyi bir dünya, daha iyi bir ülke bırakalım. Dünyadaki haksızlıklar bitsin diye burada güçlü bir Türkiye olması lazım. Güçlü bir Türkiye olması için de doğusu ile batısı ile kuzeyi, güneyi ile bu ülkede yaşayan herkes bir olacak, beraber olacak, tek yumruk olacak. Allah’ın izni ile düşmanlarımıza en güzel dersi vereceğiz” dedi.

İlçe ziyaretleri gece de sürdü

İl Başkanı Şengül, Bağarası’ndaki iftar programının ardından önce Aliağa, ardından Dikili’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Sahur programı için de Bergama’ya geçerek; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun gerçekleştirdiği toplu temel atma ve açılış programına katıldı.