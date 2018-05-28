AK Partili Şengül: ’Milletimiz bu oyunu da bozacak’

AK Parti İzmir İl Başkanlığının Gönül Sofrası adını verdiği iftar programları kesintisiz olarak devam ediyor. Buca eski stadında düzenlenen iftar programına katılan İl Başkanı Aydın Şengül, programa katılanlara hitap etti. Türkiye’yi dize getirmek isteyen güçlerin bu hevesinden vazgeçmediğini ve yeni bir oyun kurguladığını belirten İl Başkanı Aydın Şengül, bu oyunun da daha öncekiler gibi milletin feraseti ile bozguna uğratılacağını söyledi.

AK Parti Buca İlçe Başkanı Mustafa Aslan’ın programa katılanları selamlamasından sonra konuşan Şengül, öncelikle milletin birlik ve beraberliğini korumasının önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Mübarek Ramazan ayında istedik ki, İzmir’in her yerinde gönül soframızı açalım. Hangi düşünceden, hangi yaşam tarzından, hangi siyasi görüşten olursa olsun, herkesi davet edelim. Bizim gönlümüzde herkese yer var. Değerli Bucalı kardeşlerim, önümüzdeki süreci biliyorsunuz. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Sadece şu fotoğrafa bakın; kimler bizlerle beraber kimler bizlere karşı Kimler bizim iyiliğimizi, geleceğimizi düşünüyor, kimler geleceği bize dar etmek istiyor... Bize Avrupa’da miting izni vermeyenler, kimlere izin veriyor? Ne kadar bizim karşıtımız, düşmanımız varsa onlara gönüllerini, kucaklarını açmışlar.

Onların atladığı bir şey var

İlk defa dünyada haksızlığa karşı duran, ‘dünya beşten büyüktür’ diyen, mazlumların yanında olan ve tüm haksızlıkları sahiplerinin yüzüne karşı söyleyebilen bir liderimiz var. Ama o lidere karşı inanılmaz bir cephe oluşturulmuş durumda... Ancak onların bilmediği, atladıkları bir şey var; o liderin arkasında gönlünü, yüreğini koymuş, kefenini eline almış, koşan milyonlar var. Dünyada umudunu ona bağlamış, ona dua eden, akasında duran milyarlar var. Önümüzdeki süreç içerisinde yine bu oyunu, bizim o samimi, o içten vatandaşlarımız bozacak. Yine onlara en güzel dersi vereceğiz. Allah, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. İçimize nifak tohumu sokmak isteyenlere, bir birimize sarılıp bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğiz.”

Milletimizin desteği oldukça

Konuşmasında teşkilat mensuplarına da çağrıda bulunan İl Başkanı Aydın Şengül, “Değerli kardeşlerim, gönlü bizle beraber olan, gerçekleri gören kardeşlerim; etrafımızda iyi niyetli, samimi olup, oynan oyunu fark etmeyen kardeşlerimiz varsa, onlara dokunun, gerçekleri anlatın. Türkiye çağ atladı, çağ atlamaya devam ediyor, bunu biz yapmadık, sizler yatınız. Bütün bunları sizlerle beraber ve sizlerin desteği ile yaptık. Allah’ın izni ile sizlerin bu desteği oldukça, sizler dimdik arkamızda durdukça yine dünyadaki haksızlıklara karşı sessimizi bağıracağız, mazlumların yanında olacağız” dedi.

Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Menemen

Başkan Şengül’ün Buca’daki iftardan sonraki program trafiği ise yine yoğundu. Buca’daki iftarın ardından Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, çalışma yapan ekiplerle değerlendirme yapan Şengül, ardından Gaziemir Aktepe Mahallesine geçerek buradaki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Şengül’e bu ziyarette AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Nazmi Yılmaz ve Birinci Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan da eşlik etti.

Tüm vekil adayları sahura kadar sokaklarda

Gaziemir’in ardından Karşıyaka SKM’ye geçen Şengül, burada da Karşıyaka’daki seçim çalışmalarını değerlendirdi ve Çiğli’ye geçti. Teravih sonrasında Küçükçiğli Emine Sultan Camisinin bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet eden İl Başkanı Şengül’e bu kez AK Parti İkinci Bölge Milletvekili adaylarından Ender Doğan, Musa Çevik, Necip Fazıl Kurt ve Çiğli İlçe Başkanı Mesut Demirkaya da katıldı.

Menemen’de sahur boyozu dağıttı

Daha sonra Menemen’e geçen İl Başkanı Şengül, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Pelin Yayalar ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda gençlere ‘sahur boyozu’ dağıttı. Menemen Gençlik Kollarının da eşlik ettiği bu programın ardından İlçe Başkanlığını ziyaret eden Şengül, çalışmaları değerlendirdi. Şengül, ilçe ziyaretinin ardından 2. Bölge Milletvekili Adayları Melek Eroğlu, Alpay Özalan, Adil Yüksel, Numan Arıcı ve Saliha Bozkurt’un da katılımı ile vatandaşlarla sahur yaptı.