AK Parti'li Şengül'den 'yaşam tarzına müdahale' tepkisi

İzmir'de yıllar önce AK Parti ile ilgili 'yaşam tarzına müdahale' algısı oluşturulduğunu ancak bugün İzmirlilerin böyle düşünmediğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "AK Parti'nin ‘yaşam tarzına müdahale etme' gibi bir kaygısı neden İzmir'i alarak olsun ki? Bugün İstanbul, Ankara, Antalya gibi birçok büyükşehir belediyemiz var. İnsanların orada yaşam tarzına müdahale mi edilmiş, istedikleri gibi yaşayamıyorlar mı, gezemiyorlar mı?" dedi.

Türkiye 2019 Mart ayında yapılacak seçimlere odaklanmışken, anket çalışmaları ile de yerel seçim nabzı tutulmaya başladı. Anket çalışmalarında yanılma payı az olarak görülen Adil Gür'ün geçtiğimiz gün yaptığı seçim değerlendirmesinde, AK Parti'ye göre CHP'nin İzmir'de seçimi daha rahat geçireceği paylaşılırken, AK Parti'nin İzmir'de seçimi kazanması halinde yaşam tarzına etkileri olacağı görüşünün hakim olduğu yer aldı. AK Parti'nin İzmir'de yaşam tarzına müdahale algısının seçimlerde AK Parti'yi zorlayabileceği yorumlarını, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül değerlendirdi. Şengül, bunun yıllar önce birileri tarafından oluşturulan bir algı olduğunu, İzmirlilerin aslında durumun böyle olmadığını bildiğini ifade etti.

“Müdahale için büyükşehiri almamıza gerek yok ki”

AK Parti'nin İzmir'de yaşam tarzına ve özgürlüklere müdahale etmeyeceğini ve bunun birileri tarafından oluşturulan bir algı olduğunu vurgulayan AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, "Yaşam tarzına müdahale olmayacağını İzmirliler iyi biliyor. AK Parti'nin böyle bir derdinin olmayacağını da biliyorlar. Bunu kimler söylüyor? Her siyasi partinin bir tabanı var. Belki o kendi tabanını kaybetmemek için bunu özellikle vurgulayıp ön plana çıkarıyor. AK Parti'nin ‘yaşam tarzına müdahale etme' gibi bir kaygısı neden İzmir'i alarak olsun ki? Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bursa, birçok büyükşehir belediyelerimiz var. Yani insanların orada yaşam tarzına müdahale mi edilmiş, istedikleri gibi yaşayamıyorlar mı, gezemiyorlar mı? İzmirlilerin yaşam tarzına müdahale etmek için bizim İzmir Büyükşehir Belediyesini almamıza gerek yok ki. Biz iktidardayız, meclisteyiz. Mecliste bir yasa, kanun çıkarırsınız bütün yerel yönetimlerin üzerinde, her türlü müdahale edersiniz" diye konuştu.

Kampanyalarda dürüstlük ve samimiyet argümanı

Yaşam tarzına müdahale gibi yıllar önce bir algı oluşturulduğunu ifade eden Şengül, "Ben şunu görüyorum; İzmir'in bazı kesiminde 10-15 yıl önce bir AK Parti imajı oluşturulmuş ve öyle kalmış. Gerçek anlamda onun kafasındaki AK Parti ile gerçek AK Parti bir değil, onu bilmiyor. Bunda da o vatandaşımız da suç yok o suç da bizim. O algıyı değiştirmek için söyleyerek değil, ‘Biz böyle değiliz' diyerek değil, bunu icraatlarla ortaya koymamız lazım. Belki önümüzdeki kampanya sürecimizde özellikle bunları vurgulayacağız" şeklinde konuştu.

"İzmir'i AK Parti cezalandırmıyor, İzmir'i CHP cezalandırıyor"

Sahadaki çalışmalarında dürüstlük ve samimiyet argümanlarını kullanacaklarını dile getiren Şengül, "Biz sahaya çıktığımızda iki önemli argüman olacak elimizde; dürüstlük ve samimiyet. Biz sırf oy almak için kendimizi olmadığımız şekilde göstermeyeceğiz, herkesi kucaklayacak şekilde onlara şunu diyeceğiz; ‘Biz İzmir'iz, beraber İzmir'iz. Biz bu kentte yaşıyoruz, bu kent için kaygılarımız var. Sizin iyi niyetinizi suistimal ediyorlar, kullanıyorlar. Uzun süredir iyi niyetinizi suistimal edip, korkutarak İzmir'e haksızlık yapıyorlar, İzmir'i cezalandırıyorlar. İzmir'i AK Parti cezalandırmıyor, İzmir'i CHP cezalandırıyor. İlçelere ve büyükşehire o kadar kötü adaylar, o kadar kötü yöneticiler getirildi ki İzmir kendi kaynaklarını yeterince kullanamıyor” ifadelerini kullandı.

“Kendimi Aziz Bey'in yerine koydum, takip ediyorum”

Cumhuriyete Halk Partisi'ni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu eleştiren Başkan Şengül, "Hemen ‘hükümet çalışmalarımız engelliyor' diyorlar. Geçen Aziz Bey hangi projeleri var engelleniyor, gidip birebir takip ettim ve ediyorum da. Kendimi Aziz Bey'in yerine koydum; bu projelerin bakanlıkla çözülmesi için ne gerekiyorsa onların gıyabında sonradan ben onları takip ediyorum. Büyük bir kısmı çözüldü bir iki konu kaldı; onlar da inanıyorum ki bir iki ay içerisinde çözülecek. Artık Aziz Bey, ‘Benim bakanlıkta şu projem var, çözülmedi' diyemeyecek; çünkü gerçekten öyle bir şey yok” dedi.