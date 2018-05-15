AK Partili Sürekli, Foça’da incelemelerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Foça’da ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başkan İrfan Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Sürekli, burada yapılan sabah kahvaltısının ardından Foça Devlet Hastahanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Foça Devlet Hastahanesi Başhekimi Op. Dr. Alper İleri, Hastane Müdürü Mümtaz Döğer’den inşaat hakkında bilgi aldı.

Çıkışta açıklama yapan Sürekli, “Önümüzdeki günlerde Foçalı hemşehrilerimizin kullanımına açacağımız Foça Devlet Hastanemizde incelemelerde bulunduk. Foçalılara nasıl daha iyi bir hizmeti daha getiririz diye çalışıyoruz. Milletimize hizmet yolunda var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz.“ dedi.