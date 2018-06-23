AK Partili Timinci, “Öfkeyi sağlık çalışanına yöneltmek doğru değil”

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir doktorun, hastasını kaybeden kişilerin sözlü ve fiziki saldırısına uğramasıyla ilgili olarak AK Parti İzmir İl Başkanlığından da açıklama geldi. AK Parti İzmir Dış İlişkilerden ve Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Tayfun Timinci ve İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gülşen Gezici, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan’ı ziyaret ederek, yaşanan olayla ilgili bilgi aldı.

Ersan, yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, yeni Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın göreve başlamasını takiben birçok alanda güvenliği arttırmaya başladıklarını kaydetti. Ersan, “Üniversitemizde konuyla ilgili değerlendirme toplantısı yaptık. Buna benzer olayların bir daha yaşanmaması için, tüm birimlerimizde güvenlik kamera sistemlerini çoğaltacağız. Muhtemel alanlara ilave kamera sistemleri kuracağız. Hastane binamızda hem dış ve iç cepheyi koruyacak önlemler alınıyor. Bununla ilgili çalışmamız var. Güvenlik personeli sayımızın arttırılması konusunda da talepte bulunduk” diye konuştu.

Polisin olaya müdahalede geç kalındığı yönündeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirten Timinci, “Hastane polisinin olaya müdahalesi konusunda herhangi bir gecikme yaşanmamıştır. Söz konusu olaylara müdahale etme yetkisi güvenlik personelinin sorumluluk alanındadır. Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için de tüm hastanelerin özellikle kritik bölümlerinde özel güvenlik personellerinin arttırılmasını sağlayacağız. Emniyet ve ilgili bakanlıklarla beraber ortak çalışmalarımız olacak. Tedbirler arttırılacak” şeklinde konuştu. Timinci, “İlgili konularda, yerel oda ve kurumlarla da istişarede bulunarak ortak akıl yürütecek, gerekli adımları atacağız. Seçim bittikten sonra, her konuda herkesi kucaklayıcı ortak çözümler bulacağız” dedi.