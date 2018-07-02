AK Parti’li vekiller mazbatalarını aldı

AK Parti’nin 7 milletvekili coşkulu kalabalık eşliğinde mazbatalarına kavuşurken, İzmir’den milletvekili seçilen Başbakan Binali Yıldırım’ın mazbatasını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ aldı.

24 Haziran’da yapılan milletvekili seçimlerinde AK Parti İzmir’den 8 milletvekili Meclis’e girmeye hak kazandı. Hamza Dağ, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Necip Nasır, Alpay Özalan ve Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Seçim Kurulunda yoğun kalabalıkla mazbatalarını aldı. İzmir’den milletvekili seçilen Başbakan Yıldırım’ın mazbatasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ teslim aldı.

"En iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz”

Mazbata törenine katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "24 Haziran seçimlerinin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir’den 8 milletvekili çıkardık. Vekillerimiz ile birlikte mazbatalarımızı aldık. Vekillerimiz İzmirimizi Türkiye Büyük Millet Meclisinde en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Teşkilat mensuplarımız da bu heyecanımızı bizimle paylaşmak istedi. Böyle bir katılım oldu. Vekillerimize hayırlı olsun” dedi.

“Daha güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğiz”

Başbakan Binali Yıldırım’ın mazbatasını alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "27. dönem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki ilk dönem hayırlı olsun. Bugüne kadar ilimizi güzel hizmetler yapmaya gayret ettik vekil olarak. Başbakanımız da bakanlık ve başbakanlığı döneminde yapmaya gayret etti. İzmir’de onun önderliğinde bizler de yine ona yardımcı olarak önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında daha güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Başbakanımız ile görüştüğümüzde mazbatayı almamız gerektiğini söyledi. Yarın da teşekkür turlarımızı tamamlayacağız. Çarşamba günü Sayın Başbakanımıza mazbatasını takdim edeceğiz. Hem de kaydımızı yaptıracağız" ifadelerini kullandı.

“İzmir çok kıymetli bir şehir”

İzmir’den milletvekili seçilen Ceyda Bölünmez Çankırı, "Bugün tüm milletvekili arkadaşlarımızla beraber mazbatalarımızı aldık. İzmir çok kıymetli bir şehir. Buradan milletvekili seçilmek bizim için büyük onur. Daha önce Mardin milletvekilliği yapmıştım. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız hizmetlerle İzmir’de daha çok adımız duyulacak" diye konuştu.

"Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım”

Eski milli futbolcu Alpay Özalan da "Son derece mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. Cumhurbaşkanımızın çizeceği yolda, ülkemize hizmet etmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Allah mahcup etmesin, ülkemiz için hayırlısı olsun” dedi.

Milletvekilleri ve İl Başkanı Şengül, mazbata töreni sonrası toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.