Akademisyenlerin müzik tutkusu

Profesyonel müzisyenlerin de yer aldığı grup, hem çalıp hem söyleyerek dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

Amatör müzik tutkunu akademisyenler ve profesyonel müzisyenlerden oluşan Nihavend üyeleri 4 yıl önce bir araya gelerek çeşitli konserler verdi. Son olarak yaza merhaba konseri düzenleyen grupta, Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinde dersler veren bilim dünyasının tanınmış arkeoloğu Prof. Dr. Recep Meriç ile Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Seda Genç solist olarak yer alırken, Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü’nde ders veren Prof. Dr. Edip Teker ise uduyla eşlik etti. Grupta ayrıca hem tıp doktorluğuna hem de müzisyenliğe profesyonel olarak devam eden Dr. Kamil Sökmen piyanoyla, İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Keman Öğretmeni Gülçin Özlü Kahraman kemanla, misafir sanatçılar Serdar Gökmen viyolonselle ve Onurcan Kaya da perküsyonla eşlik etti.

Hem moral veriyor hem sosyalleştiriyor

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde verilen konsere akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Konserde, Türk Sanat Müziği eserlerinin yanı sıra türküler, popüler şarkılar ile güfte ve bestesi Prof. Dr. Recep Meriç’e ait olan ‘Hayatım Benim’ şarkısı da seslendirildi. Grubun kurucusu Prof. Dr. Recep Meriç, “Aslında müzik insan doğasında her zaman var olan bir unsur. Coşkuya, aşka, hüzne, ilahiye, ağıta uzanan geniş bir spektrumda müzik hep var oldu. Aynı zamanda sosyalleşme ve moral sağlayan, iletişimi güçlendiren ve belki de en önemlisi ise uyumu sağlayan bir öğe. Biz de tüm bu güzel öğeleri dinleyenlerimize vermeyi istedik” dedi.