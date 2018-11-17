Akciğer kanseri erkeklerde daha çok görülüyor

Dr. Hüseyin Halilçolar, akciğer kanserinin sigara kullanımına bağlı olarak erkeklerde en sık, kadınlarda ise beşinci sıklıkta görülen hastalık olduğunu ifade etti.

Kanser İzlem Denetim Araştırma Merkezi (KIDEM) kurucuları arasında yer alan ve bilimsel komitede yer alan Dr. Hüseyin Halilçolar, 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü nedeniyle açıklama yaptı. Akciğer kanserinin tüm dünyada en sık görülen bir kanser türü olduğunu ifade eden Halilçolar, "Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen ve kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kanser türüdür. Ülkemizde Sağlık Bakanlığının 2012 yılı verilerine göre akciğer kanseri sigara kullanımına bağlı olarak erkeklerde en sık; kadınlarda ise beşinci sıklıkta görülmektedir" dedi.

"Erkeklerde tüm kanserlerin yüzde 21.8'ini oluşturuyor"

Özel Ege Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Halilçolar, "Akciğer kanseri sadece yaygın olarak görülen bir kanser olması yönüyle değil, neden olduğu ölümler nedeniyle de oldukça önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sağlık Bakanlığı ile Türk Amerikan Sağlık Araştırma Merkezinin ortaklaşa başlattığı İzmir Kanser İnsidans ve Veri Toplama Projesi (İKİP), daha sonra 13 Mart 1993 de Kanser İzlem Denetim Araştırma Merkezi (KIDEM) adı ile anılan merkez, 1991 yılından bu yana Türkiye ve dünyaya en sağlıklı kanser verilerini sunmaktadır. Kurucuları arasında ve bilimsel komitesinde yer aldığım bu kuruluş Dünya Sağlık Teşkilatına (WHO) ve Türkiye'deki derneklere, sivil toplum kuruluşlarına kanser oranları konusunda son derece tutarlı bilgiler vermektedir. Buna göre; akciğer kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen ve ölüme neden olan kanserler arasındadır. Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığının 2012 yılı verilerine göre akciğer kanseri ülkemizde tüm nüfus ve erkeklerde en sık görülen kanser tipidir; kadınlarda ise beşinci sıklıktadır. Erkeklerde tüm kanserlerin yüzde 21.8'ini, kadınlarda ise yüzde 4.9'unu oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Erken tanı çok önemli

Dr. Hüseyin Halilçolar, şöyle devam etti:

"Akciğer kanseri sıklığı batı bölgelerimizde diğer bölgelere göre daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı 2013 verilerine göre ise; 41 bin 129 akciğer kanseri tanılı hasta sağlık kurumlarına başvurmuş ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ölüm istatistiklerine göre 2013'te 22 bin 158 akciğer kanseri hastası ölmüştür. Türk Toraks Derneği'nin 2009 yılında yaptığı çalışmasında ise her yıl Türkiye'de 29 bin 314 yeni akciğer kanseri olgusu ortaya çıktığı hesaplanmıştır. Bu oran hem erkeklerde hem de kadınlarda yaş ilerledikçe artmaktadır. Bu çalışma sonuçlarına göre Türkiye'de akciğer kanserine yakalanan hastaların yaş ortalaması 60 olup, yüzde 90.4'ü erkektir. Akciğer kanserinin toplumda oluşturduğu hastalık yükü dışında, önemli düzeyde ekonomik yükü de bulunmaktadır. Kanser hastalığının teşhisi ve tedavisi yüksek tıbbi teknolojiyi gerektirmekte, bu da sağlık harcamalarının ve toplumsal kaynaklar üzerindeki baskının artmasına neden olmaktadır. Hastalıkla mücadelede erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. En önemlisi de hastalıktan korunmaktır. Bunun sağlanması için toplumda hastalık farkındalığının artırılması önemlidir."