Akel’den renkli tüyolar

Akel Sancak, Renk Uzmanı Yeşim Çelenk ile, renk seçiminin güzel ve şık görünmedeki önemini de anlattı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Akel Sancak, kendi imzası olan elbise ve ürünlerinin satıldığı mağazasının yer aldığı MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde renkli bir etkinlik gerçekleştirdi. Düzenlenen kokteyle ünlü Modacı ve Fotoğrafçı Kemal Doğulu, İzmir’in tanınmış sanat ve cemiyet hayatından simalar ve bloggerlar katıldı. Kokteylin ardından düzenlenen söyleşide Akel Sancak ile Renk Uzmanı Yeşim Çelenk, yeni trend tüyoları ve renk seçiminin önemini anlattı. Etkinlikte davetlilere hediyeler de verildi.

“Kişinin kendini tanımasıyla başlıyor”

Ebru Akel Sancak, “Sizler için çok özel ve anlamlı bir program hazırladık. Bahar ayındayız, yaz geliyor. Herkes ‘Biraz daha incelelim, saçlarımızın rengi biraz değişsin, cildimiz biraz daha parlasın, ne giyeceğiz nasıl yapacağız’ gibi düşüncelere sahip olabilir. Biz bugün tüm bunları başarmanın anahtarını vermek istiyoruz. Bu anahtar nedir. Bunu anlamak öncelikle kişinin kendini tanımasıyla başlıyor” dedi.

“Teninize göre hangi mevsimin kadınısınız”

Akel Sancak ile birlikte kişiye göre renk analizi yapan Renk Uzmanı Yeşim Çelenk, “Teninize göre hangi mevsimin kadınsınız. Hangi renklerden uzak durmalısınız, hangi renkleri dolabınızda bulundurmalısınız. Kendinize uygun olmayan tonları giydiğinizde, ya sizi olduğunuzdan farklı, ya hasta gösterir, ya da çizgileri ortaya çıkartıp yüzünüzü mutsuz gösterir. Bu yüzden teninize uygun renk ve renkleri bulmasınız” diye konuştu. Akel’in sahneye davet ettiği Doğulu, seyirciler arasından seçtiği kadınların kıyafet seçimlerini değerlendirdi.