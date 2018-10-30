Akıllı lensler miyop, hipermetrop ve astigmat kusurlarını gideriyor

Dr. Halil Hüseyin Çağatay, katarakt ameliyatı ve akıllı lensle ilgili bilinmeyenleri anlatarak, "Geçmişte katarakt ameliyatında kullanılan mercekler sadece uzağa odaklıydı. Kişiler ameliyat sonrasında yakını görmek için gözlük kullanıyorlardı. Yeni geliştirilen hem uzak hem yakın mesafe için odaklar taşıyan lensler ile artık bu ihtiyaç ortadan kalkmaktadır" dedi.

Dr. Halil Hüseyin Çağatay, katarakt hastalığının özelikle orta ve ileri yaştaki kişileri etkileyen bir hastalık olduğunu belirtti. Çağatay, kataraktın göz içinde bulunan merceğin bulanıklaşmasıyla oluşacağını ifade ederek, katarakt ameliyatının iki bölümden oluştuğunu kaydetti. Doç. Dr. Çağatay, "İlk olarak gözdeki saydamlığını kaybetmiş olan merceği alıyoruz. İkinci olarak ise göze mercek takma işlemini uyguluyoruz. Göze mercek takılması işlemi yapılmadan gözlüksüz görme mümkün olmaz. Katarakt ameliyatı veya katarakt tedavisi seçenekleri arasında farklı mercekler bulunur. Günümüzde katarakt ameliyatı ile uzak ve yakın gözlüklerden kurtulmak mümkündür. Bu merceklerden en sık kullanılanları; Multifokal ve Trifokal merceklerdir" dedi.

"Geçmişte katarakt ameliyatında kullanılan mercekler sadece uzağa odaklıydı"

Akıllı lens konusuna da değinen Dr. Çağatay, ameliyatta kullanılan akıllı lenslerin en belirgin özellik farkının merceklerin odaklarıyla ilgili olduğunu ifade etti. "Geçmişte katarakt ameliyatında kullanılan mercekler sadece uzağa odaklıydı. Kişiler ameliyat sonrasında yakını görmek için gözlük kullanıyorlardı" diyen Doç. Dr. Çağatay, "Yeni geliştirilen hem uzak hem yakın mesafe için odaklar taşıyan lensler ile artık bu ihtiyaç ortadan kalkmaktadır. Bu mercekler akıllı lens olarak adlandırılmaktadır. Tıp doktorları arasındaki ismi ise Trifokal ve Multifokal lenslerdir. Akıllı merceklerin ilk çıkan tipi; Multifokal olanlardır. Bunlar temel olarak uzak ve yakın görme olanağı sağlar. Orta mesafe kullanımı için uygun değildir. Bu lensleri günlük yaşamda; gazete, telefon, etiket okuma gibi aktivitelerde yakın gözlüğe ihtiyaç duyan hastalarda özellikle 55 yaş ve üzerine tercihen uyguluyorum. Akıllı merceklerin Trifokal olanları yeni nesil lenslerdir. Uzak, orta ve yakın mesafede yüzde 90 oranında gözlüksüz görme sağlar. Trifokal lensler günlük yaşamda yakın gözlüğe ihtiyaç duyan ofis çalışanları ve sürekli bilgisayar kullanan hastalarımız için tercihen 40 yaşından sonra uyguluyorum" şeklinde konuştu.

"Neredeyse yüzde 100, yakın mesafe için ise yüzde 90‘nın üzerindedir"

Doç. Dr. Çağatay, "Akıllı lensler sayesinde; hipermetrop, miyop ve astigmat gibi görme bozuklukları hem de ‘presbiyopi' adı verilen yakını görme bozukluğu giderilmektedir. Bu mercekleri tercih eden hastalarımızda oldukça yüksek oranda başarılı ve memnun edici sonuçlar elde ediyoruz. Örnek vermek gerekirse; son yıllarda özellikle trifokal mercekler ile çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Trifokal mercek yerleştirilen hastalarımızın memnuniyet oranları uzak ve orta mesafe için neredeyse yüzde 100, yakın mesafe için ise yüzde 90‘nın üzerindedir" diye konuştu.

Akıllı lens ameliyatına kimler uygun değil?

Dr. Çağatay, akıllı lens ameliyatının hangi hastalar için uygun olmadığını kaydederek şunları söyledi:

"Gece yoğun çalışma temposuna sahip kişiler. Yoğun bilgisayar kullanımı olan kişiler. Yakın görmesi çok iyi olan hafif miyop hastalar. Karanlıkta 6.0 milimetre üzerinde göz bebeği (pupil) çapı olan hastalar ile, aydınlıkta 2.5 milimetre altında pupil çapına sahip olanlar. Doğumsal göz anormallikleri olan hastalar. (pupil ektopisi, iris kolobomu) Diğer göz tabakalarında problem olan hastalar. (glokom, sarı nokta, retina, zonul zaafiyeti) Bu tip hastalarda öncelikle detaylı bir muayene gerçekleştirip doğru bir hareket planı çizmek çok önemlidir. Günümüzde ilerleyen teknoloji sayesinde hastalarımıza katarakt ameliyatı sonrası daha konforlu bir yaşam sağlanmaktadır. Katarakt ameliyatı ile gözlük kullanmadan yaşama devam etmek artık mümkün. Katarakt ameliyatı adaylarının göz problemleri, diğer sağlık durumları ve yaşam biçimleri ele alınarak, ameliyat sonrası dönemde yaşamlarını en rahat şekilde sürdürmeleri için seçimlerine doktorları ile birlikte karar vermelerini öneririz."