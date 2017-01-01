Akpınar, 2017’yi taksicilerle karşıladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 2016’nın son saatlerini taksi duraklarında geçirdi. Taksicilerle pasta kesip sohbet eden Başkan Akpınar, "Zor bir yıl geçirdik. 2017’den barış ve huzur bekliyoruz" dedi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 2016’nın son saatlerinde, Adliye Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Yılbaşını direksiyon başında karşılayan taksiciler, Başkan Akpınar’ın ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Koyu sohbet ile çaylar içildi, yeni yıl pastası kesildi. Ortak dilek ise 2017’nin barış, huzur ve sağlık getirmesi oldu.



Barış, sağlık ve huzur

Başkan Akpınar, "Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2016’da ülke olarak zor ve sıkıntılı süreçler yaşadık. Dileğimiz 2017’de bu tür acıların yaşanmaması. Vatandaşlarımızın, esnafımızın ve tüm emekçilerin huzur bulacağı bir 2017 umuyorum. Bu yıl bütün taksi duraklarına çaydanlık hediye ettik, 2016’nın son saatlerinde taksicilerimizi ziyaret ederek de o sıcak çayla, samimi bir sohbeti paylaştık. Sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu. Adliye Taksi Durağı Başkanı Adnan Salman ise, "Her zaman esnafın yanında olan ve bizi sık sık ziyaret eden Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar’a, güzel hediyesi ve sıcak sohbeti için teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu yıllar diliyoruz" dedi.