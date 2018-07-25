Akpınar, dünya gençleriyle buluştu

KARGEM’de gerçekleşen buluşmada barış ve dostluk mesajları verilirken, Akpınar ile konuk gençlerin yöresel dansları da renkli görüntülere sahne oldu.

Karşıyaka Belediyesi ve uluslararası öğrenci değişim platformu AIESEC işbirliği ile yürütülen ‘Adım At’ projesi kapsamında, 22 farklı ülkeden 90 yabancı genç bu ay başında Karşıyaka’ya geldi. Gönüllü ailelerin evlerine yerleşen gençler, Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi’nde (KARGEM) Karşıyakalı öğrencilere ücretsiz dil eğitimi vermeye başladı. Yoğun ilgiyle devam eden programa geçtiğimiz gün Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da konuk oldu.

Karşıyaka’da büyük bir misafirperverlikle karşılandıklarını ve kente hayran kaldıklarını anlatan yabancı gençler, destekleri için Belediye Başkanı Akpınar’a teşekkür etti. Çalışmaları hakkında Akpınar’a bilgi veren gençlerin sergiledikleri yöresel danslar da ilgiyle izlendi. Başkan Akpınar da Pakistanlı öğrencilerle birlikte oynayıp coşkuya ortak oldu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bizim en büyük hedefimiz, çocuklarımızın daha güzel bir gelecek yaşayabilmesini sağlamaktır. İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezimizde, bu amaçla özel projelere imza atmaya devam ediyoruz. 22 yabancı ülkeden gençlerimiz, eğitmenlerimiz var. Çocuklarımızın yabancı dil becerilerini geliştirebilmesi, dünya kültürlerini daha iyi tanıyabilmeleri için bizimle paylaşım içindeler. Onlara teşekkür ediyorum. AIESEC de dünyada kurulmuş barışa destek veren ilk derneklerden bir tanesi. Biz de ‘Yurtta barış, dünyada barış’ felsefesiyle hayata bakan insanlar olarak, bu dernek ile işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her şey çocuklarımız için" diye konuştu.