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15 Nisan 2017 11:06

Akpınar ve muhtarlardan birlik buluşması

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, mahalle muhtarları ile ‘Birlik ve Dayanışma Toplantısı’nda buluştu.

Akpınar ve muhtarlardan birlik buluşması

15 Nisan 2017 11:06

İşbirliği içinde çalışarak örnek bir kent yarattıklarını vurgulayan Başkan Akpınar, “En yakın danışmanlarım olan muhtarlarımız ile el ele vererek, Karşıyakamıza en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.


Hem görev sürecinde 3. yılını değerlendirmek hem de birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla her kesime yönelik toplantılar gerçekleştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, bu kez de mahalle muhtarlarını konuk etti. Zübeyde Hanım Nikahevi’nin üzerindeki Kent Restoran’da gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Akpınar, Belediye Başkan Yardımcıları, Karşıyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Pusat ve mahalle muhtarları katıldı.



“Gücümüz birliğimizden”


Muhtarlar ile büyük bir uyum içinde çalıştıklarını ve kentin her köşesine hizmet götürdüklerini belirten Başkan Akpınar, “3 yıl önce göreve başladığımda söylediğim gibi, muhtarlarımız benim en yakın danışmanlarımdır. Koordinasyon ve dayanışma içinde çalışarak, gücümüzü birliğimizden alarak, bu süre zarfında pek çok önemli hizmeti yerine getirdik. Sadece Türkiye’de değil Avrupa’nın pek çok yerinde örnek gösterildik, önemli ödüller aldık. Bütün bunları muhtarlarımızın desteği ile yaptık. Halkımızın bizlere verdiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin mutlu olduğu bir Karşıyaka’yı birlikte yaratacağız” dedi.



Hizmet dayanışması


Toplantıya katılan muhtarlar da “Mahallelerin temsilcisi olarak bizlere her zaman büyük önem gösteren, sesimize kulak veren Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Hizmet yolunda daima dayanışma içinde olacağız, desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu. Akpınar ve muhtarlar, toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.




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