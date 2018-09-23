Akpınar ve muhtarlardan ‘Birlik' buluşması

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, mahalle muhtarları ile ‘Birlik ve Dayanışma Toplantısı'nda buluştu. Yerel seçimlerden bu yana işbirliği içinde çalışarak örnek bir kent ortaya çıkardıklarını vurgulayan Başkan Akpınar, “Hikaye anlatmadık, hizmet ettik ve el ele en iyi hizmeti vatandaşlarımıza sunduk. Sunmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kent Restoran'da gerçekleşen buluşmaya, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve mahalle muhtarlarının yanı sıra, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Yaklaşık 3 saat süren 'Birlik ve Dayanışma Toplantısı'nda, mahallelerin eksikleri ve çözüm önerileri konuşuldu. Tüm müdürlerine ‘eksikleri giderin' talimatı veren Başkan Akpınar, en yakın danışmanlarının muhtarlar olduğunu ve birlikte daha güzel bir Karşıyaka yaratmaya devam edeceklerini söyledi.

“Şanssız bir dönem geçirdik, pes etmedik"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Yerel seçimlerden bu yana Karşıyakalılara hikaye anlatmadık, hep hizmet ettik. Ülkenin genel durumuna bakıldığında, onlarca sorunun içinde hep güzel şeyler sağlamaya çalıştık. Çok şanssız bir yerel yöneticilik dönemi geçirdik ama pes etmedik. Altı seçim, bir darbe girişimi yaşadık. Tüm bunlara rağmen önemli yatırımlar yaptık, örnek alındık. Beş yılda, mülkiye müfettişinin girmediği tek belediyeyiz. Bundan sonra da en iyisini yapmak için çalışacağız” dedi.

Akpınar'a teşekkür

Toplantıda, muhtarlar da tek tek söz alarak yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Akpınar'a teşekkür etti. Karşıyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Pusat, “Beş yıldır başkanımızla kol kola çalışıyoruz. Sorunların üstesinden birlikte geliyoruz. Uzun yıllar, Karşıyakamıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.