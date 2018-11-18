Akpınar'dan taş ocağı eylemcilerine tam destek

İzmir'de Karagöl yakınlarında açılması planlanan taş ocağına karşı mücadele eden Emiralem Çevre ve Dayanışma Platformu, mahkemeden çıkan yürütmeyi durdurma kararı üzerine Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret etti. Bölge halkıyla çevre gönüllülerine tam destek veren Akpınar, “Bu direnişte yanınızdayım” dedi.

Menemen'in Değirmendere mevkisi, Yamanlar Karagöl yakınlarında kurulmak istenen kalker ocağı için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararının iptali için açılan davadan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Mahkeme, dava sürerken ağaç kesimlerinin başladığı bölge için uygulamaya devam edilmesinin, hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağına hükmetti. Emiralem Çevre ve Dayanışma Platformunu oluşturarak taş ocağına karşı mücadele veren bölge halkı ve çevreciler, kararı sevinçle karşıladı. Avukatlar ve bölge sakinlerinin aralarında bulunduğu platform üyeleri, süreci değerlendirmek üzere Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret etti.

"Örgütlü mücadele yürütmek zorundayız"

Çevre gönüllülerine gösterdikleri eylem için teşekkür eden Başkan Akpınar, “Ne yazık ki küresel sermaye durmuyor. Kentleri katlettiği gibi, doğal kaynaklarımızı ele geçirmek, doğamızı katletmek için çaba gösteriyor. Çevresine duyarlı olan, geleceğine sahip çıkmak isteyen insanlar da bu çabayı gösterenlere karşı var gücüyle mücadele ediyor. Bu süreçte gösterdiğiniz çevre duyarlılığı için sizlere teşekkür ediyorum. Doğaya zarar verecek, ekosistemi olumsuz etkileyecek her çalışmanın karşısında bizi bulacaklar. Toplumsal dayanışma içerisinde; tüm meslek grupları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızla birlikte örgütlü mücadele yürütmek zorundayız. Çünkü söz konusu olan çocuklarımızın geleceğidir” diye konuştu.

"Faaliyet hemen sonlandırılmalı"

Mücadelenin devam ettiğini ifade eden Emiralem Çevre ve Dayanışma Platformu üyeleri de “Suyumuz, ağaçlarımız, tarımımız tehdit altında. Karagöl ormanında ağaçlarımız acımasızca kesildi. Orman içine patlayıcıları kullanmak için güçlendirici trafo yapıldı. Bunlar sökülmeden sürecin durmayacağını biliyoruz. Bilirkişi burası için 'birinci derecede yangına hassas bölgedir' diyor. Ormanın hepsini kaybedebiliriz. Ocağın ortaya çıkartacağı etkiler akciğer kanseri riski ve solunum sistemi hastalıklarını da arttıracak. Karagöl dahil olmak üzere bölgeye her anlamda ciddi zararlar gelecek. Taş ocağı faaliyeti sırasında günde 88 ton su harcanacağı belirtilmektedir. Ayrıca bölgenin su rezervi olan Yamanlar'da patlamalar su kaynaklarını yok edecek ve yakın zamanda ÇED'i verilen Değirmendere içme ve tarımsal sulama barajını çalışmaz hale getirecektir. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı sevindirici ama mücadele henüz tam olarak bitmedi. Yürütmeyi durdurma kararının uygulanarak devam eden faaliyetin sonlandırılması için herkesten destek bekliyoruz” dedi.