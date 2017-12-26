Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 15:47

Akraba hırsızlardan 500 bin Euro’luk kablo vurgunu

İzmir’de farklı zamanlarda yaşanan kablo hırsızlıklarının failleri yakalandı.

Akraba hırsızlardan 500 bin Euro’luk kablo vurgunu

26 Aralık 2017 15:47

Akraba oldukları anlaşılan şüphelilerin, bugüne kadar 400-500 bin Euro tutarında malzeme çaldıkları tespit edildi.


Son zamanlarda İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayını araştıran Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları suçüstündeyken yakalandı. Hırsızların Foça’ya 2 ayrı araçla geldikleri, bir aracın kendilerine ait olduğu diğer aracın ise kiralık olduğu belirlenirken, şahısların 4’ünün Adana’dan geldiği, İzmir ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Hırsızların yalnızca Foça’da yaklaşık olarak 50 kilometre uzunluğunda bakır kablo çaldıkları, bu kabloların maddi değerinin yaklaşık olarak 30-40 bin Euro civarında olduğu ifade edildi. Hızsızların çevre il ve ilçelerden çaldıkları malzemelerin toplam tutarının ise 400-500 bin Euro olduğu açıklandı.


Zanlıların akraba oldukları ifade edilirken, Furkan Azad D. (20), Mehmet D. (31) Vedat A. (33), İbrahim A. (24), Sedat A. (28) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç