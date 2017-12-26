Akraba hırsızlardan 500 bin Euro’luk kablo vurgunu

Akraba oldukları anlaşılan şüphelilerin, bugüne kadar 400-500 bin Euro tutarında malzeme çaldıkları tespit edildi.

Son zamanlarda İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayını araştıran Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları suçüstündeyken yakalandı. Hırsızların Foça’ya 2 ayrı araçla geldikleri, bir aracın kendilerine ait olduğu diğer aracın ise kiralık olduğu belirlenirken, şahısların 4’ünün Adana’dan geldiği, İzmir ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Hırsızların yalnızca Foça’da yaklaşık olarak 50 kilometre uzunluğunda bakır kablo çaldıkları, bu kabloların maddi değerinin yaklaşık olarak 30-40 bin Euro civarında olduğu ifade edildi. Hızsızların çevre il ve ilçelerden çaldıkları malzemelerin toplam tutarının ise 400-500 bin Euro olduğu açıklandı.

Zanlıların akraba oldukları ifade edilirken, Furkan Azad D. (20), Mehmet D. (31) Vedat A. (33), İbrahim A. (24), Sedat A. (28) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.