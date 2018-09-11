Aksay: "Avukat itibarını, haklarını önce yerelde savunacağız"

İzmir Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun başkan adayı olan Avukat Atalay Aksay, "Göreve başladığımızda, hizmet odaklı, yerelde avukatın itibarını ve haklarını savunacak, ulusal bütünlüğümüzü koruyacak şekilde ilkelerimizin peşinden giden bir yönetim göreceksiniz" dedi.

20-21 tarihlerinde yapılacak olan İzmir Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulu öncesi başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Avukat Atalay Aksay, İhlas Haber Ajansı (İHA) İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın'ı ziyaret etti.

12 senedir her seçim döneminde bir başkan adayının yanında koordinasyon görevini üstlendiğini belirten Aksay, "Hep işin mutfağındaydım. Hem sosyal medya ayaklarını, gençlerle olan iletişimi, bildirgelerin hazırlanmasını, projelerin oluşturulup hayata geçirilmesiyle ilgili yoğun olarak çalıştım. Hemen her seçimde de başkanın en yakında bulundum. 2 dönem genel sekreterlik yaptım. 4 senedir gençlere dijital çağda avukatlık dersi veriyorum; bu meslek gelecekte nasıl yapılacak diye algılarını açmaya çalışıyorum. Bu dönemde de bu işe adayız. Güzel bir ekibimiz var." dedi.

Genel kurulda seçilmeleri halinde hizmet odaklı, yerelde avukatın itibarını ve haklarını savunacak, ulusal bütünlüğümüzü koruyacak şekilde, ilkelerinin peşinden giden bir yönetim sergileyeceklerini kaydeden Av. Aksay, bazı barolara yönelik eleştirilerde de bulundu. Aksay, "Hem ulusal siyasette hem ulusal hizmetlerde önce herkes kendi kapısının önünü temizlerse tüm şehir temizlenir. Herkes yukarıya bakmaktan kendi ayaklarını çamurun içinden çıkartamıyor. Ulusal meselelerde atıp tutmak en kolayıdır. Nasıl olsa kimse duymaz, bağır her olay için. Her ildeki baro ulusal mevzuya basın açıklaması yapıyor. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Olması gereken şu: önce yereldeki mülki idarelerle, işletmelerle, basınla bir bütünlük sağlanmalı. Biz sivil toplum örgütünden ziyade bir kurumuz. Aslında dokunduğumuz yerler hep hukuk. Geleneksel siyaset değil baro siyaseti yapmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Siyasette yokum"

Geçmişte hiçbir siyasi partiye üyeliği olmadığını ve gelecekte de olmayacağına dikkat çeken Aksay, şöyle devam etti: "Tam bir meslek odası aşığıyım. Böyle olursanız kim yanlış yaparsa çıkıp hukuk adına 'bu yanlış' diyebilirsiniz. Her milletvekili ile görüşebiliyorum. Hepsi siyasi yönümün olmadığını biliyor. Kendi meslektaşlarınıza hizmet verecekseniz kimseye küsme, kimseyi ötekileştirme lüksünüz yok. İzmir'de herkes birbirinin parlamasına engel olarak mücadele eder. İzmir'de birliktelik yok. İzmir'in bu alışkanlığı terk etmesi gerekiyor."

"Avukatlık sınavını destekliyoruz"

Göreve gelmeleri halinde projelerini aktaran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Avukat Atalay Aksay, "Öncelikle yerelde üyelerimizin haklarını savunacağız, itibarını sağlayacağız. Avukatların avantajlarına yönelik sözleşmeler yapacağız, baro ile dost kuruluşlar belirleyeceğiz. Avukatların kimlik kartı elektronik özeliklere sahiptir. Bu özelliği kullanarak yerelde işletmelerle indirim anlaşmaları yapacağız. Ulusal anlamda da kanundan kaynaklanan problemler var. Adalet bakanının 'avukatlara sınav geliyor' açıklamasını destekliyoruz. Türkiye'de 100 bin avukat, 72 bin öğrenci var. O 72 bin kişi avukat olduğunda 85 bin kişi daha okuyor olacak. Bununla ilgili kademeli süreç ve sınav planlanıyor. Biz de bu formül için çalışacağız." dedi.