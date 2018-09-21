Alaattin Çakıcı'nın adamıyız deyip haraç kestiler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Alaattin Çakıcı'nın adamları olduğunu söyleyerek bir iş yerinden haraç kesen şahıslar yakalandı.

İddiaya göre Ödemiş Umurbey Mahallesi'nde Alaattin Çakıcı'nın adamları olduğunu iddia eden iki şahıs, bir iş yerine ceza kestiklerini söyleyerek; işyeri sahibinden bir saat içinde 15 bin TL, bir hafta içinde de 150 bin TL istedi. İş yerinin emniyet güçlerine haber vermesinin ardından şahısların kimlikleri belirlenirken, parayı almak için yeniden iş yerine gelen H.A. ve C.K., polisleri fark edince kaçmaya başladı. Yapılan takip neticesinde araç İnönü Mahallesi'nde yakalandı. Aracın içinde bulunan H.A. (28), C.K. (19), Ö.A.C (23), O.B. (24) ve onlarla bağlantısı olduğu tespit edilen A.Y. (42) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda bir tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından H.A. tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.