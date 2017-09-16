Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Kavgada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saat 20.15 sıralarında 7400. Sokak’ta bulunan Örnekköy pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak- verecek meselesi yüzünden iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, bıçaklı kavgaya döndü. Birbirlerine giren iki grubun bıçaklı kavgasında, 37 yaşındaki Yakup D., 26 yaşındaki Umut A. ve 33 yaşındaki Pınar D. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan, sırtına 3 bıçak darbesi alan Yakup D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Pınar D. ve Umut A.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, 3 kişiyi bıçaklayan şüpheliler T.T. ve M.T. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ayrıca, çevredeki bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.