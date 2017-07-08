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08 Temmuz 2017 15:24

Alaçatı Sörf Şenliği renkli başladı

Rüzgar sörfü konusunda ünü ülke sınırlarını aşan Alaçatı’da, Sörf Şenliği yoğun bir katılımla başladı.

Alaçatı Sörf Şenliği renkli başladı

08 Temmuz 2017 15:24

Dünyaca ünlü sörfçüler Bora Kozanoğlu ve Çağla Kubat’ın da katıldığı yarışlar sert rüzgara rağmen çekişmeli anlara sahne oldu.


Kumu, denizi ve rüzgarıyla dünyaca ünlü İzmir’in Çeşme ilçesindeki Alaçatı, önemli Sörf Şenliği’ne ev sahipliği yapıyor. Sörf yarışması, konserler, deniz şovları ve sürpriz aktivitelerin düzenlendiği şenlik, yoğun ilgi gördü. Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Sörf Şenliği, yerli ve yabancı sörf tutkunlarını ağırladı. Etkinliğin ilk gününde heyecanla beklenen sörf yarışları Active Sörf Okulu’nda yapıldı.


Bora Kozanoğlu, Çağla Kubat, Kubat’ın eşi Jimmy Diaz, Erkan Morgan, Fulya Ünlü gibi dünyaca ünlü sporcuların katıldığı yarışmalar, sert esen rüzgara rağmen çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süre sörf sporundan uzakta kalan Kozanoğlu, “Bugün bir aydan beri ilk defa yarışıyorum. Ayağımdaki sakatlıktan dolayı yarışmalarda bir iddiam yok ama destek vermek için katılmak istedim” dedi. Kozanoğlu, Türkiye ve yurt dışındaki yarışlara hazırlandığını söyleyen Kozanoğlu, 7’den 77’ye herkesin sörf için Alaçatı’ya geldiğini belirtti. Çağla Kubat ise sörf ile ilgili her etkinliğe katılarak destek vermeye çalıştığını ifade etti. Koordinatörlüğü’nü Tayfun Özel’in yürüttüğü Deniz Yıldızı’nın organize ettiği yarışlar yarın son bulacak.




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