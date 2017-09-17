Alaçatı ve Çeşme’nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Alaçatı ve Çeşme’nin Kurtuluş Bayramı kutlamaları için her iki yerde de vinç üzerine 100 metrekarelik bayrak asıldı.

Çeşme Belediyesi, Alaçatı ve Çeşme’nin Kurtuluş Bayramı için her iki yeri de bayraklarla donatırken, Alaçatı ve Çeşme’de, vinç üzerine 100 metrekarelik birer bayrak asarak kurtuluş coşkusuna anlam kattı.

Alaçatı’daki kutlamalara, Atatürk Parkı’nda anıta protokol üyelerinin, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam edildi. Bu yıl ilk defa Çeşmeli gaziler de Atatürk Anıtı’na çelenk sundular.

"Bizler, her şeyden önce Atatürkçüyüz"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç yaptı. Başkan Dalgıç konuşmasında, Alaçatı’nın kurtuluşunun 95. yılının sevincini birlikte yaşamaktan duyduğu mutluluğu belirterek, "Bu anlamlı ve mutlu günü bize yaşatan, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizi sevgi ve saygıyla anıyorum. Kurtuluşlar, sadece ülke topraklarımızın değil, varlığımızın, namusumuzun, hürriyetimizin işgalden kurtulduğu gündür. Kurtuluş, aynı zamanda kuruluş, küllerinden tekrar doğuştur. Destandır. Emperyalizme karşı çıkıştır. Kurtuluş, inançtır. Kurtuluş, hürriyettir. Kurtuluş gururdur. Kurtuluş, kıvançtır. Laik Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluşunun mayasıdır. Bizler, her şeyden önce, Ata’mıza sahip çıkmayı yurttaşlık görevi olarak görmekteyiz. Bizler, her şeyden önce, Atatürkçüyüz. Bizler, vatanseveriz. Bizler, mertiz. Bizler, ülkesi, ilkesi için ne gerekirse, gözümüzü kırpmadan yaparız. Ama aynı ölçüde barışa, aynı ölçüde özgürlüğe, aynı ölçüde adalete, aynı ölçüde hukuka düşkünüz. Bizler aydınız, hiç kimsenin olmadığı kadar. Batının en ucundan sesleniyorum; Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsızlığımızın varlık sebebidir. Özgürlüğümüzün teminatıdır. Modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma iddiamızın en büyük dayanağıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’tir. Herkes bunu iyi bilmelidir" diye konuştu.

Şehitliğe yürüdüler

Konuşmanın ardından, Atatürk Parkı’ndaki kutlamalar, Sarı Zeybek Halk Dansları Topluluğu’nun zeybek gösterisi ile sona erdi. Törene katılanlar, daha sonra da bando eşliğinde, Alaçatı Şehitlik Anıtı’na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Şehitlik Anıtı’nın önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar anıta karanfil bıraktılar.

Ali ve Aysun Kocatepe konseri coşkuya zirve yaptırdı

Alaçatı’nın Kurtuluş Bayramı nedeniyle akşam da Alaçatı Amfi Tiyatro’da yaklaşık üç bin vatandaşın izlediği bir konser düzenlendi. Allegra Orkestrası’nın çaldığı ezgilerle devam eden kurtuluş coşkusu, Ali ve Aysun Kocatepe’nin sahne almasıyla zirve yaptı. Ali ve Aysun Kocatepe çiftinin birbiri ardına seslendirdikleri parçalara izleyicilerin oluşturduğu dev koro eşlik etti. Sanatçıların, Zülfü Livaneli’nin "Yiğidim aslanım" adlı şarkısını seslendirirken izleyicilerin cep telefonu ışıklarını yakarak şarkıya eşlik etmeleri ise, görsel şölen oluşturdu. Ali ve Aysun Kocatepe çifti, zaman zaman sahneden inerek seyircilerin arasında şarkı söylemeye devam ettiler. Seyirciler, sevilen sanatçılarla fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştılar. Konserin finalinde, konfetiler ve havai fişekler eşliğinde, bütün seyircilerle birlikte İzmir Marşı söylenmesi, kurtuluş sevincini zirveye ulaştırdı.

Çeşme’de de coşkulu kutlama

16 Eylül sabahı Çeşme’nin Kurtuluş Bayramı şenlikleri ise, çarşı girişinde kortej oluşturulması ile başladı. Korteje, CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çeşme Motosiklet Kulübü üyelerinin motorları ile katıldığı kortej, bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, Atatürk Anıtı’na, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcilerinin çelenk sunmasıyla başladı. CHP İlçe Başkanlığı çelengini CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit Atatürk Anıtı’na sunarken, AK Parti İlçe Başkanlığı çelengini de AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan sundu. Çeşmeli gaziler de Atatürk Anıtı’na çelenk sundular.

"Atatürk Cumhuriyet’tir, herkes bunu iyi anlamalıdır"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Başkan Dalgıç konuşmasında şunları söyledi:

"Ülkemizin en aydın, ülkemizin en özgür, güzel Çeşme’mizin, güzel insanları; Çeşme, yaşadığımız coğrafyanın güzellikleri ile, ülke turizminde adından en çok söz ettiren yerlerinden birisidir. Korunan mimarisi, korunan coğrafyası, plajları, kumu, insan yapısı ile birlikte, en büyük destinasyonlardan birisidir ve öyle olmaya devam edecektir. 16 Eylül, sadece kurtuluş değil, aynı zamanda laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıdır. Çeşmeli olarak bizler, her şeyden önce Atatürkçüyüz. Biz Çeşmeliler, her şeyden önce efeyiz. Batının en ucundan sesleniyorum; Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsızlığımızın varlık sebebidir. Halk iradesinin, yurttaş özgürlüğünün teminatıdır. Modernleşmeye dayalı, çağdaş bir toplum olma iddiamızın en büyük dayanağıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’tir. Herkes bunu iyi anlamalıdır."

Nilüfer konserinde İzmir Marşı ile muhteşem final

Çeşme’nin kurtuluş coşkusu, Çeşme Amfi Tiyatro’da, Allegra Orkestrası’nın ve sevilen sanatçı Nilüfer’in konserleriyle devam etti. Altı bine yakın vatandaşın doldurduğu Çeşme Amfi Tiyatro’daki konseri, CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran ve ÇEŞTOB Başkanı Veysi Öncel de eşleri ile birlikte izlediler. Sevilen sanatçı Nilüfer’in seslendirdiği sevilen şarkılarına binlerce izleyiciden oluşan dev koro da eşlik etti. Konserin finalinde de, Alaçatı’da olduğu gibi İzmir Marşı, konfeti ve havai fişek gösterisi eşliğinde hep birlikte söylendi.