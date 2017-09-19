Alaçatı’da 3 balık yakalandı, yarım ton denize bırakıldı

Sportif balıkçılık tutkunlarının heyecanla beklediği Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası 14-17 Eylül tarihleri arasında Port Alaçatı Marinanın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplamda 61 teknenin denize açıldığı organizasyon, koruma altına alınmış türleri yaşatmak amacıyla uygulanan “Yakala Bırak Yaşat” teması ile bu yılda fark oluşturdu. Yüksek katılımla gerçekleşen turnuvada bu yılda “ Yakala Bırak Yaşat “ teşvik edildi. Turnuva kuralları ve ödül sistemi şekli ile ekiplerin en büyük balık kategorisine giren üç balık dışında puan alabilecekleri ödüller "Yakala Bırak" kategorisi’nde olduğundan, toplamda yaklaşık yarım ton balık denize geri iade edildi.

Turnuvaya bu yıl Bülent Akgerman, Ceyla Aysal Kırklar, Erkut Soyak, Gökhan Çarmıklı, Nevzat Aydın, Alp Kırşan, Turgut Konukoğlu, Berent Akdemir, Umut Kızıltan, Can Kestelli, Eyyüp Necimoğlu, Uğur Işık, Turan Mutlu, Sinan Kuran, Yıldırım Özdemir, İskender Atakan, Vahit Paksoy, Sacit Ertuğ gibi Türkiye’nin önde gelen iş adamlarını ağırladı. Turnuvanın ana sponsoru olan Columbia PFG ve Gözalan Grup Yönetici Ortağı Kerem Gözalan’ın da yarıştığı turnuvada heyecanlı anlar yaşandı. Baracuda teknesi ile katılan Erkut Soyak ve Gökhan Çarmıklı ekibi En Büyük Balık ödülünü kazandı.

En büyük balık bir saatte yakalanabildi

99 kilo 600 gram ağırlığındaki balığı yakalayarak birinciliği kazanan Baracuda ekibinden Erkut Soyak, sabah saat 09.00 sıralarında vuran balığı bir saatlik mücadele sonunda yakaladıklarını belirterek, "Bu yarışmaya ilk kez katıldık. Buralarda balık tutmaya devamlı çıkıyoruz. Herkesi de teşvik etmek istiyoruz. Turnuvada adrenalin ikiye katlanıyor. Normalde bundan çok daha büyük balıklar yakaladık ama, onları daha sakin çekiyorsunuz. Turnuvada, kaçabilir endişesiyle, çok dikkat etmek zorundasınız. Tüm ekip olarak bu balığı yakalamanın keyfini yaşıyoruz" dedi.

Bluefin teknesi ile katılan Turgut Konukoğlu ve ekibi En Büyük 2. Balık, Shamu teknesinde yarışan Sinan Kuran ve ekibi En Büyük 3. Balık ödülünü alırken CES teknesi ile yarışan Emre Yörek ve ekibi En Fazla Yakala Bırak kategorisinde birincilik ödülünü Columbia PFG’den aldı.

Bu kategorilerin dışında Jüri Özel Ödülünü sahibi Time Out teknesi ile Alp Kırşan ve ekibi oldu.

Yemek Atölyesinde Alaçatı Lezzetleri’ni yaptılar

Turnuva dışında karada yapılan etkinlikler de karada bekleyenlere keyifli zamanlar yaşattı. Yemek Atölyesinde, Alaçatı Turizm Derneği öncülüğünde, Alaçatı’daki 16 restoranın katkısıyla hazırlanan "Alaçatı Lezzetleri" adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Kitabın hazırlanmasında katkı koyan Avrasya Restoran’ın sahibi Mustafa Dumanlıdağ, "Enginarlı Elbasan Tava", İnsula Restoran’ın sahibi Dilek Yetkiner restoranın şefi Semih Yıldız ile birlikte "Asma Yaprağına Sarılı Enginar Dolması"nı yemek atölyesinde yaparak, izleyenlere ikram ettiler. Bir başka etkinlikte de, minik balıkçılar ve Türk Telekom Prime ile sahneye çıkan Emir Ersoy ve Projecto Cubano renk kattı.

Graffiti açık arttırmayla satıldı

Grafitti sanatçısı Gölge Artizm’in iki gün boyunca sergilediği canlı performans ile sergilediği graffiti çalışması Alaçatı sevdalısı Korcan Karar’ın sunduğu açık artırmayla geliri Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfına bağışlanmak üzere satıldı. Tabloyu satın alan Wanda ekibinden Ercan Görücüoğlu turnuva kapsamında böylesi değerli bir etkinliğin içinde oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti.