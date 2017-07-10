Alaçatı’da Sörf rüzgarı esti

Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen "Alaçatı Sörf Şenliği"ne, aralarında Çağla Kubat Diaz ve eşi Jimmy Diaz, Fulya Ünlü, Bora Kozanoğlu, Ertuğrul İçingir’in de bulunduğu 50 sörf sporcusu katıldı.

Koordinatörlüğü’nü Tayfun Özel’in yürüttüğü Deniz Yıldızı’nın organize ettiği yarışların ana sponsorluğunu The S Otel üstlendi. Genç Erkekler, Master, Erkek ve Kadın kategorileri olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen yarışlarda, rüzgarın da sert esmesiyle heyecan dolu üç gün yaşandı.

Çağla Kubat ikinci, kocası birinci oldu

Alaçatı Sörf Şenliği’nde Kadınlar kategorisinde birinciliği Fulya Ünlü kazanırken, Alaçatı’da Sörf Akademisi de işleten Çağla Kubat Diaz ikinci, Deniz Demirasal ise üçüncü olarak yarışı tamamladılar.

Erkekler kategorisinde, Milli Sörfçü Çağla Kubat Diaz’ın Amerikalı eşi Jimmy Diaz birinciliği elde ederken, Erkan Morgan ikinci, Poyraz Akay ise üçüncü oldular. Ünlü sörfçüler Ertuğrul İçingir yarışlarda dördüncü olurken, Alaçatı’da Sörf Okulu işleten Bora Kozanoğlu da altıncı olarak yarışı tamamladılar.

Master kategorisinde ise Ali Sinan Gerzile birinci, Tayfun Önür ikinci, Kürşat Serdar Varol da üçüncü oldular.

Genç Erkekler kategorisinde de Ali Maga birinci, Emir Gürsoy ikinci ve Tuğkan Girgin üçüncü olarak yarışı tamamladılar.

"Rüzgar güzeldi"

Ödül töreninin ardından duygularını açıklayan Kadınlar kategorisi birincisi Fulya Ünlü, yarışları birinci olarak bitirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu kadar güzel bir organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Rüzgar gerçekten çok güzeldi ve çok keyifli yarışlar ortaya çıktı. Toplam yedi yarış yaptık. Kadınlar yarışımız çok çekişmeli ve heyecanlı geçti. Yarışları birinci olarak bitirdiğim için mutluyum" diye konuştu.

"Su sporları ile dünyada dikkat çekmek önemli"

Erkekler kategorisinin birincisi dünyaca ünlü sörfçü Jimmy Diaz da yaptığı açıklamada, yarış kazanmanın her zaman için keyif verdiğini vurgulayarak, "Ama benim için önemli olan sörf sporunun ileriye gitmesi ve çok farklı yarış organizasyonlarının düzenleniyor olabilmesi. Bu anlamda da çok mutluyum. Türkiye’nin su sporları ile dünyada dikkatleri çekebilmesi de önemli. Bu spor sayesinde sağlıklı yaşam tarzını gençlere aktarabilmek gerçekten bizim için çok önemli" diyerek görüşlerini açıkladı.

"Yetiştirdiğim birinin birinci olması beni gururlandırdı

Milli sörfçü, manken ve oyuncu Çağla Kubat Diaz da kadınlar kategorisinde yarışları ikinci olarak bitirmesinin ardından yaptığı açıklamada görüşlerini şöyle dile getirdi; "Çok küçük yaşta kendisini yarışlara soktuğum ve yıllarca beraber çalıştığım ve gelişmesini yakından takip ettiğim Fulya Ünlü’nün başarısı ile inanılmaz mutlu oluyorum. Bir gün gençlerden birisinin beni geçeceği kesindi. Benim yetiştirdiğim birisinin olması beni çok gururlandırıyor. Onunla birlikte dünya şampiyonalarına gidiyoruz. Birlikte mücadele veriyoruz. Çok yakın bir ilişkimiz var. Yarışlarda kaçıncı sırada olduğunuz ve podyuma çıkmanız yada çıkmamanız çok önemli değil. Bence önemli olan bu spora neler kattığınız. Bugün eşim de birinci oldu. O, gerçekten dünyaca ünlü bir sporcu. Hem olimpiyatlarda ülkesini temsil etmiş, hem de dünyanın birçok ünlü markasıyla birlikte board ve yelken tasarımında çalışmış bir kişi. 15 yaşından beri sörf yapıyor. Bu spora çok emek verdi ve çok sporcu yetiştirdi. Jimmy Diaz, sörf için çok özel birisi. Dünya çapında birisi. O nedenle bugün birinci olmasına çok şaşırmadım. Beklediğim bir sonuçtu."

"Bundan sonra da ana sponsor olarak destek vereceğiz"

Alaçatı Sörf Şenliği’ne ana sponsor olarak katkı koyan The S Otel’in Genel Müdürü Cihangir Kılıkçı da bir açıklama yaparak, bu yıl Alaçatı’da Dünya Sörf Şampiyonası’nın yapılmayacağının belli olmasından sonra bölgenin biraz daha hareketlenmesi için bir takım aktivitelerin oluşturulduğunu haber aldıklarını ifade ederek, "Otelimizin sörf okullarına çok yakın olması nedeniyle böyle bir organizasyon olunca biz de ana sponsor olarak, gerek maddi gerekse otelimizde yapmış olduğumuz organizasyonlarla destek verdik. Bundan sonraki sörf organizasyonlarına da ana sponsor olarak gerekli desteği vereceğiz" diye konuştu.