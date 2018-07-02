Alaçatı’nın en “Baba” balık restoranı

İzmirli işadamları Aygün Cicibaş, Melih Duralı, Ali Toyran ve Mahmut Kaya’nın ortaklığıyla kurulan Baba Balık, 7’den 70’e müşteri memnuniyeti ilkesiyle hizmet veriyor. Gıda sektörüne 2 yıl önce girdiklerini belirten kurucu ortak Aygün Cicibaş, Baba Balık’ta işinin ehli ve deneyimli bir ekibi bir araya getirdiklerini söyledi.

“Kendimiz yemediğimiz hiçbir ürünü müşterimize sunmuyoruz” diyen Aygün Cicibaş, “Baba Balık markasını oluştururken önceliğimiz para kazanmak değil, başarılı ve kalıcı olabilmekti. Bunun için çok çalıştık. Alanında isim yapmış restoranların deneyimli mutfak ve personel ekibini buluşturduk. Hiçbir şekilde doğal olmayan ve yapay bir ürün kullanmıyoruz. Mayonezi bile kendimiz yapıyoruz. Her gün balık halinden mevsimine uygun balıkları özenle seçiyoruz. Meyve ve sebzelerimizi pazardan kendimiz alıyoruz. Zetinyağını Ayvalık’tan getirtiyoruz. Kısacası her ürün için ayrı bir emek harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

21 yıldan beri sektörde hizmet veren Baba Balık’ın deneyimli şefi Hilmi Azboy ile birlikte yaklaşık bir ay boyunca menü üzerinde çalıştıklarını dile getiren Aygün Cicibaş, özgün balık meze ve salata çeşitleriyle kısa sürede müdavimlerini oluşturduklarını dile getirdi.

Cicibaş, sözlerine şöyle devam etti: “Zengin balık menümüzün içinde özellikle enginarlı levrek sarma, beğendili deniz mahsulleri, marine edilmiş balık kebap, özel sunumuyla dikkat çeken kılçıksız levrek lokum gibi ürünlerimiz çok beğeniliyor. Ayrıca Ege otlarından oluşan sıcak ot tabağı, peynir tabağı ve pekçok arasıcak da müşterilerimizden yoğun talep görüyor. Mezeler konusunda da iddialıyız. 40’a yakın meze, bir o kadar da ara sıcak çeşidimiz var. Tatlı olarak da bir yiyenin bir daha isteyeceği irmik helvası, sakızlı muhallebi ve tahinli sufle gibi çeşitlerimiz revaçta. İşletmemizde ürün kalitemizi ve lezzeti hep ön planda tutuyoruz.”