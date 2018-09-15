Alaçatı'nın kurtuluşunun 96. yılı coşkuyla kutladı

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı beldesinin kurtuluşunun 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Törenler, eski Alaçatı Belediyesi binasında, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın tebrikleri kabulü ile başladı. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Vekili Personel Asteğmen Fatih Oruç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, AKP İlçe Başkanı İlter Etike, MHP İlçe Başkanı Gazi Fildir, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Belediye Meclis Üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tebrik kabulünün ardından törene Atatürk Anıtı'nda devam edildi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

"Kurtuluş, emperyalizme karşı çıkıştır"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç yaptı. Başkan Dalgıç, "Alaçatı'nın düşman işgalinin 96. yılını kutlamanın onurunu ve sevincini sizlerle beraber yaşıyorum. 15 Eylül Kurtuluş Günümüz kutlu olsun. Bu mutlu günü bize yaşatan, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 15 Eylül, sadece kurtuluş değil. Aynı zamanda laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıdır. Kurtuluşlar, sadece ülke topraklarının kurtulması değildir. Varlığımızın, namusumuzun, özgürlüğümüzün işgalden kurtulduğu günlerdir. Emperyalizme karşı çıkıştır. Bizler, her şeyden önce Atamıza sahip çıkmayı yurttaşlık görevi olarak görmekteyiz. Bizler, her şeyden önce Atatürkçü'yüz. Bizler, vatanseveriz. Aynı ölçüde barış, aynı ölçüde özgürlük, aynı ölçüde adalet istiyoruz. Ve bunların hepsine düşkünüz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlığımızın varlık nedenidir. Özgürlüğümüzün teminatıdır. Modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olmanın teminatıdır" diye kaydetti.

"Eleştirilere her zaman bir cevabımız vardır"

Ülkemizin en güzel coğrafyasında yaşadıklarının altını çizen Başkan Dalgıç, "Gerçekten çok şanslıyız. Dünya Temizlik Günü nedeniyle misafirimiz olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz ile konuşurken kendisi de, 'Şanslı bir coğrafyada yaşıyorsunuz' dedi. Böyle güzel bir coğrafyada, bu göz bebeğimiz olan bölgede, birçok eleştiri olması doğaldır. Ama bu bölgeye yapılan eleştirilere her zaman bir cevabımız vardır. Olacaktır da. Ama sizlerden bir ricam var: Alaçatı'nızı sahiplenin. Bazen beklentiler, bazen ikbal peşinde koşanlar ve haksız karalayanlara karşı her zaman cevabımız vardır. Bu memleket bizim. Bizler sahip çıkacağız. Daha iyisi için, sorunsuz olabilmesi için, başta Meclis üyelerim ve mesai arkadaşlarımla hiç durmadan çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu duygularla, Meclis üyelerim, mesai arkadaşlarım adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 15 Eylül Kurtuluş Günü'nüzü kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Dalgıç'ın alkışlarla karşılanan konuşmasının ardından, iki öğrenci şiir okudu. Sarı Zeybek Sahne ve Dans Sanatları Derneği'nin halk oyunları gösterisiyle, Atatürk Anıtı önündeki tören sona erdi.

Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, törenin ardından bando eşliğinde, Şehitlik Anıtı'na kadar yürüdüler. Alaçatı çarşısından ve pazaryerinden geçen yürüyüş korteji, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Bandonun çaldığı marşlar, pazaryerinde alkışlara neden oldu.

Şehitlik Anıtı önünde gerçekleştirilen törende ise, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, anıta karanfillerin bırakılması ile sona erdi.

15 Eylül Alaçatı'nın Kurtuluş Bayramı törenleri, Alaçatı Amfi Tiyatro'da, akşam saatlerinde gerçekleştirilen Kırmızı Reçete ve Bengü konseriyle tamamlandı.