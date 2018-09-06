Alaçatı’nın tanıtımı için cep kitabı hazırlandı

Alaçatı Turizm Deneği, en önemli turizm merkezlerinden Alaçatı için bir kitap hazırlattı. Alaçatı’nın tarihi, Alaçatı’nın simgesi haline gelen yel değirmenleri ve taş evleri hakkında bilgilere yer verilen cep kitabında, Alaçatı Ot Festivali’nin de içinde yer aldığı ve festivallerle ilgili bilgilere de yer verildi.

İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan cep kitabında, Alaçatı’da çeşitli tarihlerde düzenlenen; "Alaçatı süslü kadınlar bisiklet turu", "Alaçatı sanat haftası", "Alaçatı Big Fish Turnuvası", Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası" hakkında açıklamalar da yer aldı. Alaçatı mutfağı ve lezzetleri ile ilgili bilgilerin de yer aldığı tanıtım kitabında, bisiklet meraklıları için; Ovacık Parkuru, Yeşil Yol ve Karaköy Parkuru hakkında da bilgi verildi. Cep kitabında ayrıca, Alaçatı’nın yakın ve uzak çevresindeki gezilip görülmesi gereken yerler hakkında da açıklamalar yer aldı.

Alaçatı cep kitabı, Alaçatı Turizm Derneği’ne üye olan otel ve iş yerlerine de dağıtıldı. Tanıtım kitabının, Çeşme’nin katılacağı turizm fuarlarında da fuar ziyaretçilerine dağıtılacağı bildirildi.