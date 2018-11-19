Alaittin Eraslan Tiyatro Günleri'ne yıldız yağmuru

Demet Evgar, Engin Hepileri, Okan Yalabık ve Bülent Şakran'ın rol aldığı ‘39 Basamak' adlı tiyatro oyunu daTepekekule Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Türkiye'nin özel tiyatro tarihinde önemli bir yeri olan ve 2013 yılında amansız hastalığın pençesinde yaşamını yitiren Alaittin Eraslan anısına düzenlenen Alaittin Eraslan Tiyatro Günleri, bu yıl 21 Ekim-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tiyatro günlerinde; Genco Erkal, Rutkay Aziz, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Sumru Yavrucuk ve Mert Fırat gibi usta isimlerin yanı sıra Türk tiyatrosunun önemli toplulukları da seyirci karşısına çıktı. Oyunlar; İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Sanat, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyarosu ve Tepekule Kongre Merkezi'nde sahnelendi.

Başkan Pekdaş'a ödül

Konak Belediyesi'nin tiyatro sanatına verdiği destekten dolayı ödüle layık görülen Başkan Pekdaş da ödüle layık görüldü. Başkan Pekdaş ödülünü, tiyatro günleri kapsamında sahnelenen ‘39 Basamak' adlı tiyatro oyununun sonunda aldı. Demet Evgar, Engin Hepileri, Okan Yalabık ve Bülent Şakran'ın rol aldığı oyun Tepekekule Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşurken, yoğun ilgi gören oyunun sonunda sahneye davet edilen Başkan Pekdaş, Dayanışma Ödülü'nü oyuncu Engin Hepileri'nin elinden aldı. Alaittin Eraslan'ı özlemle andığını ifade eden Pekdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon sonucu gözaltına alınarak cezaevine gönderilen Eraslan'ın bu olay sonucu rahatsızlandığını anlattı. Pekdaş, "Haksız şekilde cezaevinde kaldı ve bu tutukluluk onun ölümüne neden oldu. Yanlış tedaviler ve yanlış teşhisler sonucu aramızdan ayrıldı. Onu bugün bir kez daha minnetle ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Konak Belediyesi, yürüttüğü projelerin yanı sıra verdiği desteklerle de tiyatro sanatının gelişmesine katkıda bulunuyor. Her hafta çocuklara yönelik "Cumartesi Oyunları" adı altında çocuk oyunları sahnelenirken, "Okulda Oyun Var" etkinliğiyle de her hafta çarşamba günü bir okul tiyatro gösterisine ev sahipliği yapıyor. Amatör ve profesyonel ayrımı yapmadan tüm salonlarını tiyatro topluluklarına ücretsiz açan Konak Belediyesi son olarak Tiyatro Konak'ta projesini yaşama geçirdi. Türkiye'nin önemli tiyatrocuları ve tiyatro toplulukları proje kapsamında Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmirlilerle buluşuyor. Tiyatro Konak'ta projesi kapsamında, yıl sonuna kadar beğenilen oyunlar Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde perde açacak.