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06 Temmuz 2017 09:55

Alaybey’e 7 katlı otopark geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Alaybey’de yapımına devam ettiği 7 katlı otopark inşaatının yüzde 80’ini tamamladı.

Alaybey’e 7 katlı otopark geliyor

06 Temmuz 2017 09:55

635 araç kapasiteli otopark, sonbaharda hizmete açılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin otopark ihtiyacına çağdaş çözümler üretmek amacıyla yeni bir proje daha hayata geçiriyor: Karşıyaka Alaybey Katlı Otoparkı..


Türkiye’de yerel yönetimlerin yaptığı ilk tam otomatik katlı otoparkı olan Alsancak Otoparkı ile Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı, Atatürk Kapalı Spor Salonu Önü Yeraltı Otoparkı, Bahriye Üçok Yeraltı Otoparkı, Kültürpark Yeraltı Otoparkı ve Buca Kasaplar Meydanı Yeraltı Otoparkı’nı kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Karşıyaka’nın ihtiyacına cevap verecek 7 katlı Alaybey Otoparkı’nda inşaatın yüzde 80’lik kısmını tamamladı.



635 araçlık olacak


Toplam inşaat alanı 25 bin 350 metrekarelik alandan oluşan Alaybey Katlı Otoparkı’nın 34 araçlık kısmı engelli kullanımına ayrılırken, otopark toplam 635 araçlık kapasiteye sahip olacak. Daha önce bir hipermarketin bulunduğu alanda inşa edilen otoparkın zemin kısmında yine bir market yer alacak. Kat yüksekliği 2.4 metre olan yapının teras kısmı da otopark olarak değerlendirilecek.


İnşaat süreci hızlı bir şekilde devam eden Alaybey Katlı Otoparkı’nın sonbahar aylarında hizmete açılması planlanıyor.




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